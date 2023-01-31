Як зменшити витрату палива автомобіля — прості поради експертів

Деякі функції автомобіля значно підвищують витрати палива. Експерти виділили кілька способів зниження витрати пального, які дозволять їздити економніше.

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Експерти назвали функції автомобіля, які значно підвищують витрати палива. Їх варто відключати задля кращої економії. Про це розповіли на сайті The Sun.

Генеральний директор сайту порівняння лізингу автомобілів LeaseLoco Джон Вілмот поділився, що підігрів сидінь та рульового колеса може значно збільшити витрату палива. Функцію варто вимикати одразу після того, як ви прогрієтесь.

Крім цього, варто стежити за тиском у шинах. Якщо недостатньо накачані, це може знизити ефективність використання палива.

Плавне водіння також допоможе знизити витрати палива. Важливо здійснювати якнайменше різких розгонів і гальмування. Для цього варто ретельно планувати свій маршрут та уважніше стежити за дорогою.

У разі керування автомобілем із механічною коробкою передач слід перемикати передачі раніше. Це допоможе утримувати малі оберти двигуна.

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Для автомобілів з автоматичною коробкою буде корисно користуватися режимом кермування "Еко". У цьому випадку авто саме перемикатиме передачі раніше.

Ще одним ефективним способом зниження витрат палива є планування маршруту. Сучасні навігаційні системи можуть визначати завантажені дороги й уникати заторів.

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