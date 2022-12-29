Як правильно їздити на автомобілі взимку — поради експертів

Взимку підвищується ризик ДТП через складніші погодні умови, ніж в інші сезони. Експерти попередили водіїв про небезпечні ситуації, які можуть виникнути на дорозі.

Related video

Зимове керування супроводжується підвищеним ризиком потрапити в небезпечну ситуацію на дорозі. Експерти порталу Consumer Reports розповіли кілька порад, які допоможуть водіям убезпечити себе.

Експерти зазначили, що за технічним станом автомобіля потрібно стежити цілий рік, але взимку це найважливіше. Раптова поломка може спричинити серйозну ДТП.

Важливо

Як правильно прогрівати двигун взимку — поради експертів

Як безпечно їздити на автомобілі взимку:

Тримайте бензобак повним

Взимку витрати палива сильно підвищуються через складніші погодні умови. Через недостатню кількість пального в бензобаку там може конденсуватися велика кількість вологи. Це може призвести до раптових проблем із двигуном.

Слідкуйте за шинами

Взимку значно зменшується зчеплення із дорогою. Тому варто подбати про гарні шини.

Регулярно перевіряйте тиск у шинах, докачуючи їх за необхідності. Також зверніть увагу на нерівномірне зношування протектора, який зазвичай вказує на неправильний розвал-сходження.

Прискорюйтесь плавніше

Взимку слід уникати різких прискорень. Так збільшується ризик пробуксування, що може призвести до втрати контролю над автомобілем.

Якщо ви рушаєте з місця на слизькому снігу або льоду, починайте рух на другій передачі. Так ви стартуєте повільніше, але плавніше.

Уникайте різких маневрів

На слизькій дорозі шини швидше втрачають зчеплення з дорогою, тому необхідно уникати різких маневрів. Знизьте свою середню швидкість руху та не повертайте швидко.

Гальмуйте заздалегідь

Взимку гальмівний шлях автомобіля може збільшитися вдвічі. Тому починайте гальмувати раніше, ніж в інші сезони.

Уникайте блокування коліс

У старих автомобілів без системи ABS дуже високий ризик блокування коліс під час гальмування. Щоб зупинитися правильно, натискайте на педаль гальма кілька разів поспіль пульсуючими рухами.

Уникайте кілька маневрів одночасно

Не варто одночасно намагатися загальмувати та повернути на автомобілі взимку. Так ви ризикуєте втратити контроль. Завжди за морозної погоди виконуйте маневри по черзі.

Уважніше стежте за дорогою

Будь-яка небезпечна ситуація на дорозі може статися не лише з вашої вини. Іншим автомобілістам також стає важче контролювати свої автомобілі, тож за дорогою потрібно стежити ще уважніше.

Раніше Фокус повідомив, чого може призвести прокол шини і як цього уникнути.