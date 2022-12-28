Експерти розповіли, чим небезпечний прокол шини і як цього уникнути

Проколота шина може стати причиною ДТП із серйозними наслідками. Експерти назвали шість найпоширеніших причин проколу шини, які допоможуть уникнути інциденту на дорозі.

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Прокол шини на вашому автомобілі може призвести до серйозних наслідків. Це небезпечно не лише для водія, а й для навколишніх. Про це розповіли на порталі Automotive Addicts.

Проколота шина може спричинити ДТП. Особливо це небезпечно на вантажівках, які буде занадто важко зупинити через їх величезну вагу.

Що призводить до проколу шини?

Існує шість поширених причин проколу шини:

1. Надмірний чи недостатній тиск

Через занадто велику різницю в тисках шин навантаження на них сильно відрізняється. Наприклад, коли одна шина перекачана, вона зношується швидше.

Також недостатньо накачані шини легко перегріваються, через що може статися вибух. Система контролю тиску в шинах повинна повідомляти водію, чи вони правильно накачані.

[ + – ] Причинами проколу можуть бути знос шин, неправильний тиск або погані дороги Фото: "За рулем"

2. Зношені шини

Деякі водії проїжджають надто багато на тому самому комплекті шин. Через це вони зношуються, що може призвести до їх проколу.

Експерти заявили, що гуму потрібно міняти так часто, як рекомендує автовиробник. Якщо цього не робити, то шини можуть не тільки проколотися, а й вибухнути.

3. Сторонні об'єкти на дорозі

Шини можуть проколотися від сміття, уламків скла й інших гострих предметів, які можуть опинитися на дорозі. Тому важливо не викидати зі своєї машини сторонні предмети, щоб не наражати себе і навколишніх на небезпеку.

4. Виробничі дефекти

Деякі шини можуть виявитися бракованими через виробничий дефект. Це може призвести до їх проколу або навіть вибуху.

5. Ями на дорогах

У разі наїзду на вибоїни та ями шини зазнають величезного навантаження, що прискорює їх знос. Занадто великий дефект дорожнього покриття може призвести до проколу покришки.

6. Важкі навантаження

У шин є обмеження за вагою, яких потрібно дотримуватися. Якщо ви навантажите свій автомобіль до краю, то покришки можуть не витримати і луснути.

Чим небезпечний прокол шини

Чим швидше автомобіль їде з проколотою шиною, тим вища ймовірність ДТП. Загальмувати на такому авто стає складніше, а керованість стає непередбачуваною.

Як уникнути ДТП із проколотою шиною

Якщо одна або кілька шин прокололися, варто їздити обережніше, якщо немає можливості замінити колесо. Експерти рекомендують у таких випадках викликати евакуатор.

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Якщо вам довелося продовжити рух із проколотою шиною, то в жодному разі не можна різко гальмувати. Так автомобіль може швидко втратити керування.

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