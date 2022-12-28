Эксперты рассказали, чем опасен прокол шины и как этого избежать

Проколотая шина может стать причиной ДТП с серьезными последствиями. Эксперты назвали шесть распространенных причин прокола шины, которые помогут избежать инцидента на дороге.

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Прокол шины на вашем автомобиле может привести к серьезным последствиям. Это опасно не только для водителя, но и для окружающих. Об этом рассказали на портале Automotive Addicts.

Проколотая шина может стать причиной ДТП. Особенно это опасно на грузовиках, которые будет слишком трудно остановить из-за их огромного веса.

Что приводит к проколу шины?

Существует шесть распространенных причин прокола шины:

1. Чрезмерное или недостаточное давление

Из-за слишком большой разницы в давлениях шин нагрузка на них сильно отличается. Например, когда одна шина перекачана, она изнашивается быстрее.

Также недостаточно накачанные шины легко перегреваются, из-за чего может произойти взрыв. Система контроля давления в шинах должна сообщать водителю, правильно ли они накачаны.

[ + – ] Причинами прокола могут быть износ шин, неправильное давление или плохие дороги Фото: "За рулем"

2. Изношенные шины

Некоторые водители проезжают слишком много на одном и том же комплекте шин. Из-за этого они изнашиваются, что может привести к их проколу.

Эксперты заявили, что резину нужно менять так часто, как рекомендует автопроизводитель. Если этого не делать, то шины могут не только проколоться, но и взорваться.

3. Посторонние объекты на дороге

Шины могут проколоться от мусора, осколков стекла и других острых предметов, которые могут оказаться на дороге. Поэтому важно не выбрасывать из своей машины посторонние предметы, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

4. Производственные дефекты

Некоторые шины могут оказаться бракованными из-за производственного дефекта. Это может привести к их проколу или даже взрыву.

5. Ямы на дорогах

При наезде на выбоины и ямы шины подвергаются огромной нагрузке, что ускоряет их износ. Слишком большой дефект дорожного покрытия может привести к проколу покрышки.

6. Тяжелые нагрузки

У шин есть ограничения по весу, которые нужно соблюдать. Если вы нагрузите свой автомобиль до предела, то покрышки могут не выдержать и лопнуть.

Чем опасен прокол шины

Чем быстрее автомобиль едет с проколотой шиной, тем выше вероятность ДТП. Затормозить на таком авто становится труднее, а управляемость становится непредсказуемой.

Как избежать ДТП с проколотой шиной

Если одна или несколько шин прокололись, стоит ездить аккуратнее, если нет возможности заменить колесо. Эксперты рекомендуют в таких случаях вызвать эвакуатор.

Важно

Как правильно убрать лед с лобового стекла автомобиля — советы эксперта

Если вам пришлось продолжить движение с проколотой шиной, то ни в коем случае нельзя резко тормозить. Так автомобиль может быстро потерять управление.

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