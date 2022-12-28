Эксперты рассказали, чем опасен прокол шины и как этого избежать
Проколотая шина может стать причиной ДТП с серьезными последствиями. Эксперты назвали шесть распространенных причин прокола шины, которые помогут избежать инцидента на дороге.
Прокол шины на вашем автомобиле может привести к серьезным последствиям. Это опасно не только для водителя, но и для окружающих. Об этом рассказали на портале Automotive Addicts.
Проколотая шина может стать причиной ДТП. Особенно это опасно на грузовиках, которые будет слишком трудно остановить из-за их огромного веса.
Что приводит к проколу шины?
Существует шесть распространенных причин прокола шины:
1. Чрезмерное или недостаточное давление
Из-за слишком большой разницы в давлениях шин нагрузка на них сильно отличается. Например, когда одна шина перекачана, она изнашивается быстрее.
Также недостаточно накачанные шины легко перегреваются, из-за чего может произойти взрыв. Система контроля давления в шинах должна сообщать водителю, правильно ли они накачаны.
2. Изношенные шины
Некоторые водители проезжают слишком много на одном и том же комплекте шин. Из-за этого они изнашиваются, что может привести к их проколу.
Эксперты заявили, что резину нужно менять так часто, как рекомендует автопроизводитель. Если этого не делать, то шины могут не только проколоться, но и взорваться.
3. Посторонние объекты на дороге
Шины могут проколоться от мусора, осколков стекла и других острых предметов, которые могут оказаться на дороге. Поэтому важно не выбрасывать из своей машины посторонние предметы, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.
4. Производственные дефекты
Некоторые шины могут оказаться бракованными из-за производственного дефекта. Это может привести к их проколу или даже взрыву.
5. Ямы на дорогах
При наезде на выбоины и ямы шины подвергаются огромной нагрузке, что ускоряет их износ. Слишком большой дефект дорожного покрытия может привести к проколу покрышки.
6. Тяжелые нагрузки
У шин есть ограничения по весу, которые нужно соблюдать. Если вы нагрузите свой автомобиль до предела, то покрышки могут не выдержать и лопнуть.
Чем опасен прокол шины
Чем быстрее автомобиль едет с проколотой шиной, тем выше вероятность ДТП. Затормозить на таком авто становится труднее, а управляемость становится непредсказуемой.
Как избежать ДТП с проколотой шиной
Если одна или несколько шин прокололись, стоит ездить аккуратнее, если нет возможности заменить колесо. Эксперты рекомендуют в таких случаях вызвать эвакуатор.Важно
Если вам пришлось продолжить движение с проколотой шиной, то ни в коем случае нельзя резко тормозить. Так автомобиль может быстро потерять управление.
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