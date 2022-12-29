Как правильно ездить на автомобиле зимой — советы экспертов

Зимой повышается риск ДТП из-за более сложных погодных условий, чем в другие сезоны. Эксперты предупредили водителей об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге.

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Зимнее вождение сопровождается повышенном риском попасть в опасную ситуацию на дороге. Эксперты портала Consumer Reports рассказали несколько советов, которые помогут водителям обезопасить себя.

Эксперты отметили, что за техническим состоянием автомобиля нужно следить круглый год, но зимой это наиболее важно. Внезапная поломка может стать причиной серьезного ДТП.

Важно

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Как безопасно ездить на автомобиле зимой:

Держите бензобак полным

Зимой расход топлива сильно повышается из-за более сложных погодных условий. Из-за недостаточного количества горючего в бензобаке там может конденсироваться большое количество влаги. Это может привести к внезапным проблемам с двигателем.

Следите за шинами

Зимой значительно уменьшается сцепления с дорогой. Поэтому стоит позаботиться о хороших шинах.

Регулярно проверяйте давление в шинах, докачивая их по мере необходимости. Также обратите внимание на неравномерный износ протектора, который обычно указывает на неправильный развал-схождение.

Ускоряйтесь более плавно

Зимой нужно избегать резких ускорений. Так увеличивается риск пробуксовки, которая может привести к потере контроля над автомобилем.

Если вы трогаетесь с места на скользком снегу или льду, начинайте движение на второй передаче. Так вы стартуете медленнее, но более плавно.

Избегайте резких маневров

На скользкой дороге шины быстрее теряют сцепление с дорогой, поэтому необходимо избегать резких маневров. Снизьте свою среднюю скорость движения и не поворачивайте быстро.

Тормозите заранее

Зимой тормозной путь автомобиля может увеличиться в два раза. Поэтому начинайте тормозить раньше, чем в другие сезоны.

Избегайте блокировки колес

У старых автомобилей без системы ABS слишком высокий риск блокировки колес при торможении. Чтобы остановиться правильно, нажимайте на педаль тормоза несколько раз подряд пульсирующими движениями.

Избегайте несколько маневров одновременно

Не стоит одновременно пытаться затормозить и повернуть на автомобиле зимой. Так вы рискуете потерять контроль. Всегда в морозную погоду выполняйте маневры по очереди.

Внимательнее следите за дорогой

Любая опасная ситуация на дороге может случиться не только по вашей вине. Другим автомобилистам также становится труднее контролировать свои автомобили, поэтому за дорогой нужно следить еще внимательнее.

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