Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом

Найчастіше від скручування пробігу страждають німецькі автомобілі преміум-класу. Також у рейтинг потрапив популярний спорткар Ford Mustang.

Related video

На ринку старих автомобілів уже досить давно практикуються різні маніпуляції зі "зменшенням" пробігу. Експерти з Carvertical назвали 20 моделей авто, які найчастіше страждають від подібних махінацій.

Німецькі автомобілі найбільше страждають від шахрайства з пробігом. Насамперед це стосується кросоверів і седанів преміум-класу.

Експерти проаналізували майже 1,11 млн звітів про історію транспортних засобів за останні 12 місяців на 24 ринках. Вони охоплюють велику частину Європи, а також США.

Розкішний седан Audi A8 найчастіше страждає від махінацій. З'ясувалося, що 30,6% автомобілів цієї моделі на продажі мали сфальшований пробіг.

[ + – ] Шахраї найчастіше вибирають Audi A8 для махінацій з пробігом Фото: Audi

Експерти вважають, що шахраї частіше обирають автомобілі преміум-класу для своїх махінацій через їх високу вартість. Авто з мінімальним пробігом продається набагато швидше та дорожче.

Важливо

Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом

ТОП 20 автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом:

Audi A8 — 30,6%. Ford Mustang — 25,7%. Volkswagen Touareg — 25,4%. Audi A7 — 24,5%. BMW 7 Series — 24,1%. Volkswagen Transporter — 24,0%. BMW X6 — 23,6%. BMW X5 — 23,4%. Audi A6 — 22,2%. Ford Fusion — 22,0%. Volkswagen Passat CC — 21,8%. Volkswagen Sharan — 21,5%. Volkswagen Jetta — 21,2%. Volvo XC70 — 21,1%. BMW 6 Series — 21,0%. Audi Q7 — 20,4%. Audi A5 — 20,2%. Volkswagen Passat — 19,6%. Opel Insignia — 19,5%. BMW 5 Series — 18,3%.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали бренди автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники.