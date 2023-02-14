Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом
Найчастіше від скручування пробігу страждають німецькі автомобілі преміум-класу. Також у рейтинг потрапив популярний спорткар Ford Mustang.
На ринку старих автомобілів уже досить давно практикуються різні маніпуляції зі "зменшенням" пробігу. Експерти з Carvertical назвали 20 моделей авто, які найчастіше страждають від подібних махінацій.
Німецькі автомобілі найбільше страждають від шахрайства з пробігом. Насамперед це стосується кросоверів і седанів преміум-класу.
Експерти проаналізували майже 1,11 млн звітів про історію транспортних засобів за останні 12 місяців на 24 ринках. Вони охоплюють велику частину Європи, а також США.
Розкішний седан Audi A8 найчастіше страждає від махінацій. З'ясувалося, що 30,6% автомобілів цієї моделі на продажі мали сфальшований пробіг.
Експерти вважають, що шахраї частіше обирають автомобілі преміум-класу для своїх махінацій через їх високу вартість. Авто з мінімальним пробігом продається набагато швидше та дорожче.Важливо
ТОП 20 автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом:
- Audi A8 — 30,6%.
- Ford Mustang — 25,7%.
- Volkswagen Touareg — 25,4%.
- Audi A7 — 24,5%.
- BMW 7 Series — 24,1%.
- Volkswagen Transporter — 24,0%.
- BMW X6 — 23,6%.
- BMW X5 — 23,4%.
- Audi A6 — 22,2%.
- Ford Fusion — 22,0%.
- Volkswagen Passat CC — 21,8%.
- Volkswagen Sharan — 21,5%.
- Volkswagen Jetta — 21,2%.
- Volvo XC70 — 21,1%.
- BMW 6 Series — 21,0%.
- Audi Q7 — 20,4%.
- Audi A5 — 20,2%.
- Volkswagen Passat — 19,6%.
- Opel Insignia — 19,5%.
- BMW 5 Series — 18,3%.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали бренди автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники.