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Авто

Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом

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Фото: BMW | BMW 7 Series увійшов до п'ятірки автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій з пробігом

Найчастіше від скручування пробігу страждають німецькі автомобілі преміум-класу. Також у рейтинг потрапив популярний спорткар Ford Mustang.

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На ринку старих автомобілів уже досить давно практикуються різні маніпуляції зі "зменшенням" пробігу. Експерти з Carvertical назвали 20 моделей авто, які найчастіше страждають від подібних махінацій.

Німецькі автомобілі найбільше страждають від шахрайства з пробігом. Насамперед це стосується кросоверів і седанів преміум-класу.

Експерти проаналізували майже 1,11 млн звітів про історію транспортних засобів за останні 12 місяців на 24 ринках. Вони охоплюють велику частину Європи, а також США.

Розкішний седан Audi A8 найчастіше страждає від махінацій. З'ясувалося, що 30,6% автомобілів цієї моделі на продажі мали сфальшований пробіг.

Audi A8 Fullscreen
Шахраї найчастіше вибирають Audi A8 для махінацій з пробігом
Фото: Audi

Експерти вважають, що шахраї частіше обирають автомобілі преміум-класу для своїх махінацій через їх високу вартість. Авто з мінімальним пробігом продається набагато швидше та дорожче.

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Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом
Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом

ТОП 20 автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом:

  1. Audi A8 — 30,6%.
  2. Ford Mustang — 25,7%.
  3. Volkswagen Touareg — 25,4%.
  4. Audi A7 — 24,5%.
  5. BMW 7 Series — 24,1%.
  6. Volkswagen Transporter — 24,0%.
  7. BMW X6 — 23,6%.
  8. BMW X5 — 23,4%.
  9. Audi A6 — 22,2%.
  10. Ford Fusion — 22,0%.
  11. Volkswagen Passat CC — 21,8%.
  12. Volkswagen Sharan — 21,5%.
  13. Volkswagen Jetta — 21,2%.
  14. Volvo XC70 — 21,1%.
  15. BMW 6 Series — 21,0%.
  16. Audi Q7 — 20,4%.
  17. Audi A5 — 20,2%.
  18. Volkswagen Passat — 19,6%.
  19. Opel Insignia — 19,5%.
  20. BMW 5 Series — 18,3%.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали бренди автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники.