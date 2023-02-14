Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом
Чаще всего от скручивания пробега страдают немецкие автомобили премиум-класса. Также в рейтинг попал популярный спорткар Ford Mustang.
На рынке подержанных автомобилей уже довольно давно практикуются различные манипуляции с "уменьшением" пробега. Эксперты из Carvertical назвали 20 моделей авто, которые чаще всего страдают от подобных махинаций.
Немецкие автомобили больше всего страдают от мошенничества с пробегом. В первую очередь это касается кроссоверов и седанов премиум-класса.
Эксперты проанализировали около 1,11 млн отчетов об истории транспортных средств за последние 12 месяцев на 24 рынках. Они охватывают большую часть Европы, а также США.
Роскошный седан Audi A8 чаще всего страдает от махинаций. Выяснилось, что 30,6% автомобилей этой модели на продаже имели сфальсифицированный пробег.
Эксперты считают, что мошенники чаще выбирают автомобили премиум-класса для своих махинаций из-за их высокой стоимости. Авто с минимальным пробегом продается гораздо быстрее и дороже.Важно
ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом:
- Audi A8 — 30,6%
- Ford Mustang — 25,7%
- Volkswagen Touareg — 25,4%
- Audi A7 — 24,5%
- BMW 7 Series — 24,1%
- Volkswagen Transporter — 24,0%
- BMW X6 — 23,6%
- BMW X5 — 23,4%
- Audi A6 — 22,2%
- Ford Fusion — 22,0%
- Volkswagen Passat CC — 21,8%
- Volkswagen Sharan — 21,5%
- Volkswagen Jetta — 21,2%
- Volvo XC70 — 21,1%
- BMW 6 Series — 21,0%
- Audi Q7 — 20,4%
- Audi A5 — 20,2%
- Volkswagen Passat — 19,6%
- Opel Insignia — 19,5%
- BMW 5 Series — 18,3%
Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали бренды автомобилей, которыми больше всего удовлетворены их владельцы.