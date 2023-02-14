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Авто

Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом

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Фото: BMW | BMW 7 Series вошел в пятерку автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом

Чаще всего от скручивания пробега страдают немецкие автомобили премиум-класса. Также в рейтинг попал популярный спорткар Ford Mustang.

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На рынке подержанных автомобилей уже довольно давно практикуются различные манипуляции с "уменьшением" пробега. Эксперты из Carvertical назвали 20 моделей авто, которые чаще всего страдают от подобных махинаций.

Немецкие автомобили больше всего страдают от мошенничества с пробегом. В первую очередь это касается кроссоверов и седанов премиум-класса.

Эксперты проанализировали около 1,11 млн отчетов об истории транспортных средств за последние 12 месяцев на 24 рынках. Они охватывают большую часть Европы, а также США.

Роскошный седан Audi A8 чаще всего страдает от махинаций. Выяснилось, что 30,6% автомобилей этой модели на продаже имели сфальсифицированный пробег.

Audi A8 Fullscreen
Мошенники чаще всего выбирают Audi A8 для махинаций с пробегом
Фото: Audi

Эксперты считают, что мошенники чаще выбирают автомобили премиум-класса для своих махинаций из-за их высокой стоимости. Авто с минимальным пробегом продается гораздо быстрее и дороже.

Важно
Названы самые надежные и самые ненадежные компактные автомобили с пробегом
Названы самые надежные и самые ненадежные компактные автомобили с пробегом

ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом:

  1. Audi A8 — 30,6%
  2. Ford Mustang — 25,7%
  3. Volkswagen Touareg — 25,4%
  4. Audi A7 — 24,5%
  5. BMW 7 Series — 24,1%
  6. Volkswagen Transporter — 24,0%
  7. BMW X6 — 23,6%
  8. BMW X5 — 23,4%
  9. Audi A6 — 22,2%
  10. Ford Fusion — 22,0%
  11. Volkswagen Passat CC — 21,8%
  12. Volkswagen Sharan — 21,5%
  13. Volkswagen Jetta — 21,2%
  14. Volvo XC70 — 21,1%
  15. BMW 6 Series — 21,0%
  16. Audi Q7 — 20,4%
  17. Audi A5 — 20,2%
  18. Volkswagen Passat — 19,6%
  19. Opel Insignia — 19,5%
  20. BMW 5 Series — 18,3%

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали бренды автомобилей, которыми больше всего удовлетворены их владельцы.