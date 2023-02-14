Названы автомобили, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом

Чаще всего от скручивания пробега страдают немецкие автомобили премиум-класса. Также в рейтинг попал популярный спорткар Ford Mustang.

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На рынке подержанных автомобилей уже довольно давно практикуются различные манипуляции с "уменьшением" пробега. Эксперты из Carvertical назвали 20 моделей авто, которые чаще всего страдают от подобных махинаций.

Немецкие автомобили больше всего страдают от мошенничества с пробегом. В первую очередь это касается кроссоверов и седанов премиум-класса.

Эксперты проанализировали около 1,11 млн отчетов об истории транспортных средств за последние 12 месяцев на 24 рынках. Они охватывают большую часть Европы, а также США.

Роскошный седан Audi A8 чаще всего страдает от махинаций. Выяснилось, что 30,6% автомобилей этой модели на продаже имели сфальсифицированный пробег.

[ + – ] Мошенники чаще всего выбирают Audi A8 для махинаций с пробегом Фото: Audi

Эксперты считают, что мошенники чаще выбирают автомобили премиум-класса для своих махинаций из-за их высокой стоимости. Авто с минимальным пробегом продается гораздо быстрее и дороже.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные компактные автомобили с пробегом

ТОП-20 автомобилей, которые чаще всего страдают от махинаций с пробегом:

Audi A8 — 30,6% Ford Mustang — 25,7% Volkswagen Touareg — 25,4% Audi A7 — 24,5% BMW 7 Series — 24,1% Volkswagen Transporter — 24,0% BMW X6 — 23,6% BMW X5 — 23,4% Audi A6 — 22,2% Ford Fusion — 22,0% Volkswagen Passat CC — 21,8% Volkswagen Sharan — 21,5% Volkswagen Jetta — 21,2% Volvo XC70 — 21,1% BMW 6 Series — 21,0% Audi Q7 — 20,4% Audi A5 — 20,2% Volkswagen Passat — 19,6% Opel Insignia — 19,5% BMW 5 Series — 18,3%

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали бренды автомобилей, которыми больше всего удовлетворены их владельцы.