Названы семейные автомобили с самым низким расходом топлива

Эксперты назвали 13 самых экономичных современных универсалов и минивэнов. Лучшие из них расходуют менее 5 литров топлива на 100 км.

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Эксперты изучили реальный расход топлива современных универсалов и минивэнов. Они назвали модели, которые расходует меньше всего топлива. Об этом сообщили на сайте WhatCar?

Автопроизводители зачастую занижают расход топлива своих моделей. Именно поэтому некоторые автомобили не такие экономные, как от них ожидают в реальных условиях.

Эксперты с WhatCar? в тестах True MPG выяснили реальный расход топлива универсалов и минивэнов. Всего они выделили 13 моделей, которые порадует владельцев своей экономичностью.

Важно

Названы компактные кроссоверы с самым низким расходом топлива

ТОП-13 самых экономичных универсалов и минивэнов:

13. BMW M340i Touring

[ + – ] BMW M340i Touring обладает самым большим расходом топлива в рейтинге Фото: BMW

Реальный расход топлива: 8,4 л на 100 км

Спортивный универсал BMW оказался наименее экономичным универсалом в рейтинге. Все дело в том, что силовая установка рассчитана на быструю езду, поэтому расход топлива оставили на второй план.

12. Volkswagen Multivan 2.0 TSI

[ + – ] Volkswagen Multivan обладает небольшим расходом топлива, несмотря на большие габариты и тяжелый вес Фото: Volkswagen

Реальный расход топлива: 7,7 л на 100 км

Большой семейный минивэн обладает просторным салоном и богатым оснащением. Расход топлива хоть и небольшой, но все же далек от показателей фаворитов.

11. Subaru Outback 2.5 (бензин)

[ + – ] Subaru Outback лучше остальных авто в рейтинге справляется с бездорожьем Фото: Subaru

Реальный расход топлива: 7,4 л на 100 км

Subaru Outback отлично подходит для поездок по бездорожью. Реальный расход топлива все же оказался большей, чем заявляет производитель. Несмотря на это цифры довольно близки.

10. Skoda Fabia Estate 1.2 TSI 90

[ + – ] Skoda Fabia Estate предлагает расход топлива 5 литров на 100 км за небольшой ценник Фото: Skoda

Реальный расход топлива: 5,0 л на 100 км

Универсал Skoda Fabia предлагает большой багажник и экономный двигатель за небольшую цену. Мотор объемом 1,2 литра обеспечивает расход топлива на уровне 5 литров на 100 км в смешанном цикле, что является довольно неплохим показателем.

9. Renault Grand Scenic 1.6 dCi 130

[ + – ] Renault Grand Scenic радует просторным салоном и отличным расходом топлива Фото: Renault

Реальный расход топлива: 4,97 л на 100 км

Просторный большой минивэн Renault Grand Scenic обладает отличным расходом топлива, учитывая его габариты. Самой экономичной является версия с 1,6-литровым дизельным двигателем.

8. Dacia Logan Stepway TCe 90

[ + – ] Dacia Logan Stepway самый дешевый автомобиль в рейтинге Фото: Dacia

Реальный расход топлива: 4,9 л на 100 км

Один из самых дешевых универсалов на европейском рынке предлагает большой багажник и экономичные двигатели. На версии с 0,9-литровым двигателем экспертам удалось добиться расхода топлива менее 5 литров на 100 км пути.

7. Citroen Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120

[ + – ] Citroen Grand C4 Picasso обладает отличным оснащением и экономичностью Фото: Citroën

Реальный расход топлива: 4,9 л на 100 км

Еще один французский минивэн вошел в десятку лидеров по экономии топлива. Этот автомобиль не порадует любителей быстрой езды, но его расход топлива приятно удивляет.

6. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

[ + – ] Гибридная версия Toyota Corolla Touring Sports поражает малым расходом топлива Фото: Toyota

Реальный расход топлива: 4,8 л на 100 км

Гибридная версия популярного японского универсала является наиболее экономичной модификацией в линейке. Большой багажник только добавляет преимуществ этому авто.

5. Suzuki Swace 1.8 Hybrid

[ + – ] Suzuki Swace оказался еще экономичнее, чем Toyota Corolla Touring Sports Фото: Suzuki

Реальный расход топлива: 4,7 л на 100 км

"Брат-близнец" Toyota Corolla Touring оказался еще более экономичным. Мощности в 120 л.с. может оказаться недостаточно для искушенного водителя, но такой низкий расход топлива компенсирует многие недостатки модели.

4. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi

[ + – ] Peugeot Rifter расходует менее 5 литров дизельного топлива на 100 км Фото: Stellantis

Реальный расход топлива: 4,66 л на 100 км

Бюджетный минивэн Peugeot Rifter с дизельным двигателем расходует менее 5 литров топлива на 100 км. В добавок вы получаете просторный семиместный интерьер и большой багажник.

3. Volkswagen Touran 1.6 TDI 115

[ + – ] Volkswagen Touran не только практичный, но и экономичный Фото: Volkswagen

Реальный расход топлива: 4,62 л на 100 км

Минивэн Volkswagen Touran давно завоевал репутацию надежного и экономичного автомобиля для большой семьи. Версия с 1,6-литровым дизельным двигателем показала невероятно низкий расход топлива.

2. Skoda Octavia Estate 2.0 TDI

[ + – ] Skoda Octavia Estate занял вторую позицию в рейтинге, уступив лишь Skoda Superb Estate Фото: Skoda

Реальный расход топлива: 4,57 л на 100 км

Вместительный и экономичный чешский универсал приятно удивил экспертов. Skoda Octavia Estate уступил в рейтинге только более дорогой модели бренда.

1. Skoda Superb Estate 2.0 TDI

[ + – ] Skoda Superb Estate оказался фаворитом в тестах на экономичность Фото: Skoda

Реальный расход топлива: 4,29 л на 100 км

Дизельный универсал Skoda Superb Estate показал самый лучший результат среди всех претендентов. Средний расход топлива в смешанном цикле лишь немного превысил 4 литра на 100 км.

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