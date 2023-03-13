Названы современные автомобили с самым низким реальным расходом топлива

Представленные в рейтинге экспертов автомобили расходуют менее 5 литров топлива на 100 км пути. Они показали лучшие результаты в тестах на экономичность в реальных условиях.

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Эксперты выяснили реальный расход топлива множества современных автомобилей и назвали самые экономичные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?

Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, но иногда происходит и обратная ситуация. В некоторых случаях модели расходуют значительно меньше бензина или дизеля, чем заявлено "на бумаге".

Эксперты провели тесты True MPG, которые показывают реальный расход топлива современных автомобилей. Для этого на них ездили максимально экономично.

В рейтинг вошли 10 самых экономичных моделей авто, которые расходуют менее 5 литров топлива на 100 км. Представлены только автомобили в возрасте до пяти лет.

Важно

Названы гибридные автомобили с самым низким расходом топлива в реальных условиях

ТОП-10 автомобилей с самым низким реальным расходом топлива:

10. Suzuki Baleno 1.0

Suzuki Baleno радует низкой ценой, практичностью и экономичностью Фото: Suzuki

Средний расход топлива: 4,26 л на 100 км

Низкая цена, практичность и приятное управление — все это предлагает компактный хэтчбек Suzuki Baleno. Версия с 1,0-литровым бензиновым двигателем также имеет низкий расход топлива.

9. Volkswagen Up! 1.0 S/S 60

Volkswagen Up! один из самых дешевых и экономичных автомобилей немецкого бренда Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,2 л на 100 км

Надежный и компактный хэтчбек Volkswagen Up! обладает множеством преимуществ, среди которых азартная управляемость и низкая цена. Расход топлива также оказался невероятно низким.

8. Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

SEAT Leon не только выглядит стильно, но и расходует очень мало топлива Фото: SEAT

Средний расход топлива: 4,2 л на 100 км

Стильный испанский хэтчбек с гибридным 110-сильным двигателем демонстрирует низкий расход топлива. Также эксперты отметили приятную управляемость модели.

7. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Во главе Honda Jazz стоит практичность и экономичность Фото: Honda

Средний расход топлива: 4,2 л на 100 км

Honda Jazz давно завоевал репутацию практичного и экономичного хэтчбека. Гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором показала лучшие результаты.

6. Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

Дизельный Opel Astra расходует чуть более 4 литров топлива на 100 км Фото: Opel

Средний расход топлива: 4,18 л на 100 км

Хэтчбек Vauxhall/Opel Astra в дизельном исполнении продемонстрировал образцовую экономичность. Эксперты отметили, что впечатления от езды далеко не захватывающие, но низкий расход топлива способен это компенсировать.

5. Suzuki Celerio 1.0

Suzuki Celerio оказался одним из самых экономичных современных автомобилей Фото: drive2.ru

Средний расход топлива: 4,07 л на 100 км

Маленький хэтчбек Suzuki Celerio оснащается маломощным двигателем, который не впечатлит вас своей динамикой. Тем не менее силовая установка обладает потрясающей экономичностью.

4. Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Дизельная версия Skoda Octavia показала образцовую экономичность Фото: Skoda

Средний расход топлива: 4,06 л на 100 км

Дизельная версия Skoda Octavia может похвастаться не только большим крутящим моментом в 300 Нм, но и экономичностью. Это одна из самых маломощных версий модели, но ее расход топлива впечатляет.

3. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Гибридный Suzuki Ignis порадовал своим расходом топлива Фото: Suzuki

Средний расход топлива: 3,93 л на 100 км

Японский компактный гибридный кроссовер Suzuki Ignis использует экономичный бензиновый двигатель и электромотор. Благодаря этому модель расходует менее 4 литров топлива на 100 км.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris обладает невероятно низким расходом топлива Фото: toyota.com.ua

Средний расход топлива: 3,92 л на 100 км

Компактный японский хэтчбек расходует невероятно мало топлива. Все дело в его компактных габаритах и малом весе.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross стал самым экономичным авто из всех тестируемых моделей Фото: Toyota

Средний расход топлива: 3,91 л на 100 км

Гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross оказался самым экономичным современным автомобилем. В этом модели помогает продуманная силовая установка, в которой бензиновый двигатель выполняет роль генератора для электромотора.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали современные универсалы и минивэны с самым низким реальным расходом топлива.