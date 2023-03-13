Honda CR-V получила сверхэкономичную модификацию с расходом 1,6 л на 100 км (фото)

Подзаряжаемый гибрид Honda CR-V оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой на 150 л. с. и 184-сильным электромотором. Кроссовер способен проехать 73 км на электротяге.

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Линейку Honda CR-V 2023 пополнила подзаряжаемая гибридная модификация. Первыми купить кроссовер смогут в Китае – там он будет стоить от 245 900 юаней ($35 600). Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер способен проехать 73 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

Новая Honda CR-V оснащена силовой установкой e:HEV, состоящей из 2,0-литровой бензиновой четверки на 150 л. с. и 184-сильного электромотора. Максимальную скорость кроссовера повысили до 193 км/ч (у предшественника было 160 км/ч).

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Кроме того, установлена увеличенная аккумуляторная батарея на 17,7 кВт∙ч, позволяющая проехать 73 км в электрическом режиме. Расход топлива снижен до 1,61 л/100 км в комбинированном цикле.

В салоне гибрида рычаг КПП заменен кнопками Фото: autohome.com.cn

Визуально подзаряжаемый гибрид Honda CR-V практически не отличается от стандартного кроссовера. Узнать его можно только по измененному дизайну передней части и зарядному гнезду в крыле. Главное новшество в салоне – кнопки вместо рычага коробки передач.

Передние сиденья получили электропривод и вентиляцию Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Honda предложен в версиях на 5 и 7 мест. Кроме того, гибриду расширили комплектацию – она теперь включает проекцию на лобовое стекло, обогрев руля, беспроводную зарядку для смартфонов, электропривод и вентиляцию кресел.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала бюджетный гибридный седан за $13 900 с расходом 3,8 л на 100 км.

Также мы писали, что у Honda CR-V появилась экстремальная 800-сильная версия.