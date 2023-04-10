Названі преміальні авто й кросовери з найнижчою реальною витратою палива (фото)

Представлені в рейтингу кросовери та преміальні авто витрачають менше ніж 9 літрів палива на 100 км. Вони показали найкращі результати в тестах на економність у реальних умовах.

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Експерти визначили реальну витрату палива сучасних преміальних автомобілів і кросоверів та назвали найекономніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?

Виробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, через що в реальних умовах вона виявляється вищою. Представлені в рейтингу моделі доводять протилежне.

У тестах True MPG експерти демонструють реальну витрату палива сучасних автомобілів. Для цього на них їздять максимально економно.

До рейтингу увійшли 10 преміальних автомобілів віком до п'яти років. Також експерти назвали модель із найвищою витратою палива в цьому сегменті.

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Названо сучасні кросовери з найнижчою витратою палива в реальних умовах

Топ 10 преміальних автомобілів і кросоверів із найнижчою витратою палива:

10. Genesis G80

Genesis G80 увійшов до десятки найекономніших преміальних автомобілів Фото: Genesis

Середня витрата палива: 8,13 л на 100 км.

Genesis G80 пропонує високий рівень розкоші та передові технології. З 2,5-літровим бензиновим двигуном під капотом модель витрачає трохи більше ніж 8 літрів палива на 100 км.

9. Lexus RX L

Гібридний Lexus RX L виявився не таким уже й економним Фото: Lexus

Середня витрата палива: 7,63 л на 100 км.

Преміальний японський кросовер, на відміну від багатьох моделей, у рейтингу оснащується гібридною силовою установкою. Проте реальна витрата палива все ж таки поступається конкурентам.

8. BMW X7

BMW X7 витрачає менш ніж 8 літрів палива на 100 км Фото: BMW

Середня витрата палива: 7,42 л на 100 км.

Найбільший кросовер BMW пропонується з кількома силовими установками на вибір. Найекономнішим виявився 3,0-літровий дизель потужністю 347 к.с.

7. Volvo XC90

Volvo XC90 пропонує багате оснащення та зручний інтер'єр Фото: Volvo

Середня витрата палива: 6,93 л на 100 км.

Флагманський кросовер Volvo XC90, який передав естафету електромобілю EX90, пропонується з м'якою гібридною силовою установкою. Експерти заявили, що 2,0-літровий двигун має відмінну економність, але йому не вистачає потужності для швидкого розгону.

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6. Audi Q7

Дизельний Audi Q7 має не тільки низьку витрату палива, але й відмінну плавність роботи Фото: Audi

Середня витрата палива: 6.91 л на 100 км.

Audi Q7 з 3,0-літровим дизельним двигуном може похвалитися низькою витратою палива. Експерти також відзначили плавність силової установки та її потужність.

5. BMW X5

BMW X5 порадував експертів приємним керуванням Фото: BMW

Середня витрата палива: 6,89 л на 100 км.

BMW X5 пропонує комфортний інтер'єр і відмінну керованість. Версії з 3,0-літровим дизельним двигуном виявилися найекономнішими.

4. Mercedes-Benz S-Class

Дизельний Mercedes-Benz S-Class має зразкову економність Фото: Mercedes-Benz

Середня витрата палива: 6,7 л на 100 км.

Розкішний німецький седан є одним із найтехнологічніших автомобілів у своєму сегменті. Модель із 3,0-літровим дизельним двигуном витрачає менш ніж 7 літрів палива на 100 км.

3. Volvo S90

Дизельна версія Volvo S90 виявилася найекономнішою Фото: Volvo

Середня витрата палива: 5,89 л на 100 км.

Флагманський седан Volvo S90 цінують за просторий інтер'єр і стильний дизайн. Версії з 2,0-літровим дизельним двигуном більше не доступні для покупки, але їх можна знайти на вторинному ринку.

2. BMW 5 Series

Експерти похвалили дизельний BMW 5 Series за низьку витрату палива Фото: BMW

Середня витрата палива: 5,4 л на 100 км.

Для нового BMW 5 Series є безліч силових установок. Якщо ви хочете отримати найекономнішу версію моделі, експерти рекомендують 2,0-літровий дизель.

1. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class визнали найекономнішим преміальним авто Фото: Mercedes-Benz

Середня витрата палива: 5,25 л на 100 км.

Mercedes-Benz E-Class виявився лідером у рейтингу найекономніших преміальних авто. Версії з 2,0-літровим дизельним двигуном витрачають трохи більше ніж 5 літрів палива на 100 км.

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Преміальний автомобіль із найвищою витратою палива — Audi S8

Audi S8 має найвищу витрату палива у своєму класі Фото: Audi

Середня витрата палива: 10,83 л на 100 км.

Заряджена версія розкішного седана Audi S8 із 563-сильним двигуном витрачає майже 11 літрів палива на 100 км у змішаному циклі. Експерти зазначили, що витрата палива все ж таки виявилася нижчою, ніж вони припускали.

Раніше Фокус писав, що експерти з'ясували реальну витрату палива безлічі сучасних автомобілів і назвали найекономніші моделі.