Новый Mercedes-Benz E-Class 2024 показали до премьеры (фото)

У нового Mercedes-Benz E-Class динамичный профиль и сразу три дисплея в салоне. Все модификации премиального седана станут гибридами.

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Опубликован официальный тизер Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Премиальную модель презентуют 25 апреля. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

На снимке можно увидеть профиль Mercedes E-Class 2024. У седана обтекаемый силуэт в духе старшего S-Class и выдвижные дверные ручки. Также можно разглядеть раскосые диодные фары и продолговатые фонари. К слову, ранее седан Mercedes E-Class видели на тестах и рассекретили на неофициальных рендерах.

Mercedes E-Class 2023 ранее видели на тестах Фото: carscoops.com

Ранее немецкий автопроизводитель уже рассекретил салон Mercedes E-Class 2024. По примеру электрокаров семейства EQ на передней панели там установлено сразу три дисплея, один из которых предназначен пассажиру.

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Также стало известно, что в мультимедийную систему Mercedes E-Class 2024 интегрированы Zoom и Tik-Tok, а еще там появились компьютерные игры. Среди опций будет даже салонная камера для селфи.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes E-Class предложат как седан и универсал, останется в линейке и внедорожная версия All-Terrain. Все бензиновые и дизельные двигатели дополнят 48-вольтными гибридными установками. Из линейки исчезнет 4,0-литровый V8, но появятся сразу несколько подзаряжаемых гибридов.

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