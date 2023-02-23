Три дисплея и селфи-камера: рассекречен интерьер нового Mercedes E-Class 2024 (фото)

Салон Mercedes E-Class стал современнее и технологичнее. У переднего пассажира появился отдельный дисплей, а мультимедийная система позволяет смотреть видео на Tik-Tok и играть в компьютерные игры.

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Опубликованы первые официальные фото Mercedes-Benz E-Class W214. На них показали салон премиального седана. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

Салон Mercedes E-Class 2024 выдержан в духе электрокаров семейства EQ. На передней панели установлены сразу три дисплея, причем один из них отведен для пассажира.

[ + – ] Подсветка салона может быть двухцветной Фото: Mercedes-Benz

В мультимедийную систему интегрированы интернет 5G и Zoom, а также предусмотрены компьютерные игры и доступ в Tik-Tok. Мало того, среди опций появится специальная камера для селфи.

Еще одним новшеством станет активная диодная подсветка. Она сможет не только менять цвет (есть даже двухцветные схемы), но и, например, пульсировать в такт музыке. За доплату также предложат акустику Burmester с 17 динамиками.

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Новый Mercedes E-Class 2024 должны представить весной, а его продажи в разных странах стартуют летом либо осенью. Модель будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях, но из линейки исчезнет топовый 4,0-литровый V8. Ранее в интернете рассекретили и дизайн седана.

Также Фокус сообщал, что Гелендваген получил мощную версию для тяжелого бездорожья.