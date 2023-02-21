Гелендваген получил новую сверхмощную версию для самого тяжелого бездорожья (фото)

Mercedes-AMG G63 4x4² от Brabus получил прибавку в мощности и теперь разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд. Салон внедорожника отделан дорогой кожей, алькантарой и карбоном.

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Новый Mercedes-AMG G63 4x4² только недавно поступил в продажу, а его уже доработали в ателье Brabus. Безумный внедорожный вариант Гелендвагена стал еще экстремальнее. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Brabus.

[ + – ] Стандартными являются 22-дюймовые диски Фото: brabus.com

Новый Brabus B40 (именно так назвали тюнингованный Mercedes G63 4x4²) узнается по измененной решетке радиатора и карбоновому капоту с воздухохаборником. Из углеволокна также выполнены расширители арок и дефлектор на крыше. Кроме того, установлены особые 22-дюймовые диски с внедорожной резиной.

[ + – ] На выбор предложены версии мощностью 700 и 800 л. с. Фото: brabus.com

Салон Mercedes G-Class перетянули дорогой перфорированной кожей и алькантарой, присутствует во внутренней отделке и карбон. По желанию за доплату можно выбрать два отдельных задних кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Тюнинг Гелендвагена затронул и двигатель. На выбор предложены две версии модели: в B40-700 отдача 4,0-литрового V8 твин турбо увеличена до 700 л. с. и 950 Н∙м, а в B40S-800 – до 800 л. с. и 1000 Н∙м. В обоих случаях разгон до 100 км/ч занимает менее 4 с.

[ + – ] Салон отделаг кожей, карбоном и алькантарой Фото: brabus.com

Вместе с тем, Brabus G-Class сохраняет отличные внедорожные качества. Авто сохраняет портальные мосты и клиренс в 351 мм, поэтому ему под силу 45-градусные подъемы и броды глубиной 90 см.

Ранее Фокус сообщал, что на базе Mercedes-Benz G-Class создали экстремальный пикап для суровых условий.

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