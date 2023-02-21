Ґелендваґен отримав нову надпотужну версію для найтяжчого бездоріжжя (фото)

Mercedes-AMG G63 4x4² від Brabus отримав збільшення в потужності й тепер розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд. Салон позашляховика оброблений дорогою шкірою, алькантарою і карбоном.

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Новий Mercedes-AMG G63 4x4² тільки нещодавно надійшов у продаж, а його вже доопрацювали в ательє Brabus. Шалений позашляховий варіант Ґелендваґена став ще екстремальнішим. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Brabus.

[ + – ] Стандартними є 22-дюймові диски Фото: brabus.com

Новий Brabus B40 (саме так назвали тюнінгований Mercedes G63 4x4²) впізнається за зміненою решіткою радіатора та карбоновим капотом із повітрозабірником. З вуглеволокна також виконані розширювачі арок і дефлектор на даху. Крім того, встановлені спеціальні 22-дюймові диски з позашляховою гумою.

[ + – ] На вибір запропоновані версії потужністю 700 та 800 к. с. Фото: brabus.com

Салон Mercedes G-Class перетягнули дорогою перфорованою шкірою та алькантарою, присутній у внутрішній обробці та карбоном. За бажанням за доплату можна вибрати два окремі задні крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

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Тюнінг Ґелендваґена торкнувся і двигуна. На вибір запропоновано дві версії моделі: у B40-700 віддача 4,0-літрового V8 твін турбо збільшена до 700 к. с. і 950 Н∙м, а B40S-800 — до 800 к. с. та 1 000 Н∙м. В обох випадках розгін до 100 км/год займає менше ніж 4 с.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою, карбоном та алькантарою Фото: brabus.com

Водночас Brabus G-Class зберігає відмінні позашляхові якості. Автомобіль зберігає портальні мости та кліренс 351 мм, тому йому під силу 45-градусні підйоми та броди глибиною 90 см.

Раніше Фокус повідомляв, що на базі Mercedes-Benz G-Class створили екстремальний пікап для суворих умов.

Також ми писали, що Ґелендваґен перетворили на нестандартний арт-об'єкт для Лондонського тижня моди.