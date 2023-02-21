Гелендваген у пуховику: Mercedes G-Class перетворили на незвичайний арт-об'єкт (фото)

Концепт-кар Project Mondo G розроблено спільно Mercedes-Benz і модним домом Moncler. Для позашляховика створили оригінальну "дуту" куртку.

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Опубліковано перші фото концепт-кара Project Mondo G. Нестандартний варіант Гелендвагена створили спеціально для Тижня високої моди у Лондоні. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

[ + – ] Концепт-кар презентували у межахТижня моди в Лондоні

Незвичайний тюнінг Гелендвагена спільно виконали Mercedes-Benz та швейцарський модний будинок Moncler. Презентацію концепт-кара провели у межах шоу "Мистецтво генія" за участю Фаррелла Вільямса та Аліші Кіз.

[ + – ] Позашляховик отримав подобу "дутого" пуховика Фото: Mercedes-Benz

За основу для проєкту взяли старий Mercedes-Benz G-Class першого покоління. Для нього вирішили пошити якусь подобу пуховика сріблястого кольору.

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Дах та величезні шини Mercedes G-Class імітують "дуту" куртку, а на даху з'явилася гігантська блискавка. Позашляховик виріс до 4,6 м завдовжки, 3,4 м завширшки і 2,8 м заввишки, а його маса збільшилася до 2,5 тонн.

[ + – ] На даху з'явилася гігантська блискавка Фото: Mercedes-Benz

Це не перший випадок співпраці Mercedes-Benz із модними дизайнерами. Раніше Вірджил Абло з Louis Vuitton розробив для німецького концерну ексклюзивний електромобіль Project Maybach.

Також Фокус повідомляв, що непримітний Mercedes-Benz 80-х продається за ціною двох нових суперкарів Ferrari.