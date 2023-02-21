Гелендваген в пуховике: Mercedes G-Class превратили в необычный арт-объект (фото)

Концепт-кар Project Mondo G разработан совместно Mercedes-Benz и модным домом Moncler. Для внедорожника создали оригинальную "дутую" куртку.

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Опубликованы первые фото концепт-кара Project Mondo G. Нестандартный вариант Гелендвагена создали специально для Недели высокой моды в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

[ + – ] Концепт-кар презентовали в рамках Недели моды в Лондоне

Необычный тюнинг Гелендвагена совместно выполнили Mercedes-Benz и швейцарский модный дом Moncler. Презентацию концепт-кара провели в рамках шоу "Искусство гения" при участии Фаррела Уильямса и Алиши Кис.

[ + – ] Внедорожник получил подобие "дутого" пуховика Фото: Mercedes-Benz

За основу для проекта взяли старый Mercedes-Benz G-Class первого поколения. Для него решили пошить некое подобие пуховика серебристого цвета.

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Крыша и огромные шины Mercedes G-Class имитируют "дутую" куртку, а на крыше появилась гигантская молния. Внедорожник подрос до 4,6 м в длину, 3,4 м в ширину и 2,8 м в высоту, а его масса увеличилась до 2,5 тонн.

[ + – ] На крыше появилась гигантская молния Фото: Mercedes-Benz

Это не первый случай сотрудничества Mercedes-Benz с модными дизайнерами. Ранее Вирджил Абло из Louis Vuitton разработал для немецкого концерна эксклюзивный электромобиль Project Maybach.

Также Фокус сообщал, что неприметный Mercedes-Benz 80-х продается по цене двух новых суперкаров Ferrari.