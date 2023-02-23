Три дисплеї та селфі-камера: розсекречено інтер'єр нового Mercedes E-Class 2024 (фото)

Салон Mercedes E-Class став сучаснішим та технологічнішим. У переднього пасажира з'явився окремий дисплей, а мультимедійна система дозволяє дивитися відео на Tik-Tok та грати в комп'ютерні ігри.

Related video

Опубліковано перші офіційні фото Mercedes-Benz E-Class W214. На них показали салон преміального седану. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті німецької марки.

Салон Mercedes E-Class 2024 витриманий на кшталт електрокарів сімейства EQ. На передній панелі встановлено одразу три дисплеї, причому один з них відведений для пасажира.

[ + – ] Підсвічування салону може бути двоколірним Фото: Mercedes-Benz

У мультимедійну систему інтегровані інтернет 5G та Zoom, а також передбачені комп'ютерні ігри та доступ до Tik-Tok. Крім того, серед опцій з'явиться спеціальна камера для селфі.

Ще одним нововведенням стане активне діодне підсвічування. Воно зможе не лише змінювати колір (є навіть двоколірні схеми), а й, наприклад, пульсувати в такт музики. За доплату також запропонують акустику Burmester з 17 динаміками.

Важливо

Непоказний Mercedes 124 80-х продають за ціною двох нових Ferrari (фото)

Новий Mercedes E-Class 2024 повинні представити навесні, а його продажі в різних країнах стартують влітку або восени. Модель буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях, але з лінійки зникне топовий 4,0-літровий V8. Раніше в інтернеті розсекретили і дизайн седана.

Також Фокус повідомляв, що Гелендваген отримав потужну версію для тяжкого бездоріжжя.