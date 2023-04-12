В Україні суттєво зріс попит на нові автомобілі: найпопулярніші моделі березня

Українці дедалі частіше переходять на гібридні автомобілі. Бензинові моделі залишаються типом авто, що найбільше продається в Україні, але їх частка знижується.

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В Україні на початку весни суттєво збільшився попит на нові автомобілі, причому частка бензинових авто продовжує знижуватися. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

За березень 2023 року українці купили 4908 автомобілів. Це майже на півтори тисячі більше, ніж у лютому.

Також показник продажів зріс на 733,3% порівняно з березнем 2022 року. Такий приріст не став несподіваним, тому що в той період тимчасово не працювала більшість Сервісних центрів МВС

Експерти зазначили, що 93,8% нових автомобілів імпортували до України з інших країн. Частка авто, які були виготовлені в Україні методом великовузлової збірки, становила лише 6,2%.

Найпопулярнішими в Україні залишаються бензинові автомобілі. Проте за березень їхня частка на ринку знизилася на 1,5%. У цей час продаж гібридних авто збільшився на 1,5%.

Які авто вибирали українці у березні:

бензинові — 2310 авто (+655);

дизельні — 1133 авто (+336);

гібриди — 871 авто (+310);

електромобілі — 553 авто (+172);

авто з ГБО — 41 авто (+13).

Експерти пов'язують збільшення частки гібридів з появою великої кількості вигідних пропозицій. Цей тип авто має попит у Європі, звідки й імпортують більшу частину нових автомобілів.

Renault Duster залишається найпопулярнішим новим автомобілем в Україні Фото: Renault

Топ 20 найпопулярніших нових автомобілів в Україні за березень:

Renault Duster — 403 авто. Mazda CX-5 — 180 авто. Hyundai Tucson — 178 авто. Volkswagen ID.4 — 160 авто. Toyota RAV4 — 142 авто. Toyota Camry — 117 авто. Volkswagen Touareg/Skoda Kodiaq — 112 авто. Honda M-NV — 109 авто. Suzuki Vitara — 104 авто. BMW X7 — 103 авто. Volkswagen Tiguan — 101 авто. Nissan Qashqai — 79 авто. Skoda Octavia/Mercedes-Benz GLE/BMW X3 — 78 авто. Renault Express — 73 авто. Toyota Corolla — 71 авто. Land Rover Range Rover — 67 авто. Toyota Yaris Cross — 65 авто. Kia Sportage — 64 авто. Skoda Kamiq/Lexus NX — 62 авто. Skoda Karoq — 61 авто.

Бюджетний кросовер Renault Duster продовжує домінувати на українському ринку нових автомобілів уже кілька років поспіль. У березні модель у кілька разів перевершила найближчих конкурентів за продажами.

Цікаво те, що в рейтинг найпопулярніших нових автомобілів потрапили відразу два електрокари. Цей тип авто набирає популярності в Україні.

З продажів нових автомобілів в Україні серед брендів лідером залишається японська Toyota. Їх кросовер RAV4 і седан Camry повернулися в десятку найпопулярніших моделей після того, як вони опустилися на 13 і 14 місце в лютому.

В яких регіонах купили найбільше нових автомобілів за березень:

Лідерами серед зареєстрованих нових автомобілів у березні стали місто Київ та Київська область. Там зареєстрували 1559 та 674 авто, відповідно.

На третьому місці розташувалася Дніпропетровська область (465 авто). В Одеській та Львівській областях купили 348 та 290 автомобілів, відповідно.

Важливо

Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за березень

Топ 15 регіонів з продажів нових автомобілів за березень:

Київ — 1559 авто. Київська область — 674 авто. Дніпропетровська область — 465 авто. Одеська область — 348 авто. Львівська область — 290 авто. Вінницька область — 177 авто. Харківська область — 170 авто. Полтавська область — 160 авто. Хмельницька область — 150 авто. Черкаська область — 128 авто. Кіровоградська область — 113 авто. Закарпатська область — 102 авто. Житомирська область — 79 авто. Івано-Франківська область — 78 авто. Чернівецька область — 71 авто.

Раніше Фокус повідомив, що експерти проаналізували ринок вживаних автомобілів і назвали 20 моделей, які втрачають у ціні більше за інших при повторному продажу.