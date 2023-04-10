Названі автомобілі, які втрачають у ціні більше за інших при продажі

Деякі автомобілі втрачають понад 20% своєї вартості лише за рік після покупки. Ці моделі можуть стати жахливою інвестицією.

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Експерти проаналізували ринок уживаних автомобілів та назвали 20 моделей, які втрачають у ціні більше за інших при повторному продажу. Про це розповіли на сайті iSeeCars.

Згідно зі статистикою, нові автомобілі за перший рік після покупки в середньому дешевшають на 8,1%. Деякі моделі знижуються у ціні ще більше.

Audi e-tron виявився одним з найневигідніших автомобілів для покупки Фото: Audi

Експерти вивчили понад 8,9 млн нових та вживаних автомобілів 2021 та 2022 років випуску, які були виставлені на продаж з лютого по березень 2023 року. Вони виділили 20 моделей, які дешевшають більше за інших.

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Названо найліквідніші авто сучасності: вони вживані дорожчі, ніж нові (фото)

Топ 20 автомобілів, які втрачають у ціні більше за інших:

Audi e-tron — на $22 757 дешевше за нове авто (-27.8%). Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 дешевше за нове авто (-26.9%). Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 дешевше за нове авто (-24.6%). Audi A4 — на $11,963 дешевше за нове авто (-24.3%). Nissan Titan — на $13 809 дешевше за нове авто (-23.9%). Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 дешевше за нове авто (-23.1%). Infiniti QX80 — на $19 104 дешевше за нове авто (-23.0%). Nissan Murano — на $10 199 дешевше за нове авто (-22.8%). Infiniti Q50 — на $11 188 дешевше за нове авто (-22.5%). Porsche Macan — на $16 567 дешевше за нове авто (-22.4%). Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 дешевше за нове авто (-22.2%). BMW 7 Series — на $22 190 дешевше за нове авто (-22.1%). Genesis G70 — на $10 878 дешевше за нове авто (-22.0%). BMW 2 Series — на $9 956 дешевше за нове авто (-22.0%). Infiniti QX50 — на $10 492 дешевше за нове авто (-21.4%). Ford Mustang Mach-E — на $13 430 дешевше за нове авто (-21.1%). BMW 5 Series — на $13 699 дешевше за нове авто (-20.4%). Volkswagen ID.4 — на $10 048 дешевше за нове авто (-20.4%). Jeep Compass — на $7 316 дешевше за нове авто (-20.4%). Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 дешевше за нове авто (-20.4%).

Раніше Фокус повідомляв, що експерти визначили реальну витрату палива сучасних преміальних автомобілів та кросоверів і назвали найекономніші моделі.