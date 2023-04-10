Названі автомобілі, які втрачають у ціні більше за інших при продажі
Деякі автомобілі втрачають понад 20% своєї вартості лише за рік після покупки. Ці моделі можуть стати жахливою інвестицією.
Експерти проаналізували ринок уживаних автомобілів та назвали 20 моделей, які втрачають у ціні більше за інших при повторному продажу. Про це розповіли на сайті iSeeCars.
Згідно зі статистикою, нові автомобілі за перший рік після покупки в середньому дешевшають на 8,1%. Деякі моделі знижуються у ціні ще більше.
Експерти вивчили понад 8,9 млн нових та вживаних автомобілів 2021 та 2022 років випуску, які були виставлені на продаж з лютого по березень 2023 року. Вони виділили 20 моделей, які дешевшають більше за інших.
Топ 20 автомобілів, які втрачають у ціні більше за інших:
- Audi e-tron — на $22 757 дешевше за нове авто (-27.8%).
- Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 дешевше за нове авто (-26.9%).
- Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 дешевше за нове авто (-24.6%).
- Audi A4 — на $11,963 дешевше за нове авто (-24.3%).
- Nissan Titan — на $13 809 дешевше за нове авто (-23.9%).
- Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 дешевше за нове авто (-23.1%).
- Infiniti QX80 — на $19 104 дешевше за нове авто (-23.0%).
- Nissan Murano — на $10 199 дешевше за нове авто (-22.8%).
- Infiniti Q50 — на $11 188 дешевше за нове авто (-22.5%).
- Porsche Macan — на $16 567 дешевше за нове авто (-22.4%).
- Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 дешевше за нове авто (-22.2%).
- BMW 7 Series — на $22 190 дешевше за нове авто (-22.1%).
- Genesis G70 — на $10 878 дешевше за нове авто (-22.0%).
- BMW 2 Series — на $9 956 дешевше за нове авто (-22.0%).
- Infiniti QX50 — на $10 492 дешевше за нове авто (-21.4%).
- Ford Mustang Mach-E — на $13 430 дешевше за нове авто (-21.1%).
- BMW 5 Series — на $13 699 дешевше за нове авто (-20.4%).
- Volkswagen ID.4 — на $10 048 дешевше за нове авто (-20.4%).
- Jeep Compass — на $7 316 дешевше за нове авто (-20.4%).
- Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 дешевше за нове авто (-20.4%).
Раніше Фокус повідомляв, що експерти визначили реальну витрату палива сучасних преміальних автомобілів та кросоверів і назвали найекономніші моделі.