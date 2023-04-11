Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за березень

За березень 2023 року українці купили майже 100 тисяч вживаних автомобілів. Авто "АвтоВАЗ" поступово втрачають свої позиції в Україні.

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Експерти вивчили статистику реєстрацій вживаних автомобілів в Україні та визначили найпопулярніші бренди та моделі за березень. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

В Україні кількість перепродажів автомобілів на внутрішньому ринку залишається стабільною. Загалом за місяць українці купили майже 100 тисяч вживаних авто.

Найпопулярніші автомобільні бренди на внутрішньому ринку

Volkswagen залишається лідером серед найпопулярніших брендів авто в Україні. За березень українці купили близько 10 тисяч таких автомобілів (12,4%).

На другому місці розташувалися Renault. За місяць в Україні уклали 4,8 тисячі угод купівлі-продажу авто цього бренду (5,9%).

Автомобілі "АвтоВАЗ" посіли третє місце. У березні купили 4,7 тисячі таких авто (5,9%).

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На четвертому місці розташувалися Skoda з 4,4 тисячами проданих автомобілів (5,4%), а п'ята позиція дісталася Toyota з 4,3 тисячами угод (5,4%).

Volkswagen Passat залишається найпопулярнішим автомобілем на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

Топ 15 найпопулярніших моделей авто на внутрішньому ринку в березні:

Volkswagen Passat — 2 819 авто. Lanos & Sens — 2 636 авто. Skoda Octavia — 2 387 авто. Volkswagen Golf — 2 250 авто. Renault Megane — 1 434 авто. Ford Focus — 1 264 авто. BMW 5 Series — 1 161 авто. Skoda Fabia — 1 131 авто. Toyota Camry — 1 116 авто. Opel Astra — 1 062 авто. BMW 3 Series — 1 059 авто. ВАЗ 2109/99 — 1 000 авто. Audi A6 — 981 авто. Audi A4 — 949 авто. Mercedes-Benz E-Class — 932 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні, Європі та США продовжує підвищуватися середня вартість нових автомобілів.