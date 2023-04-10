В Україні почали частіше купувати нові автомобілі: як змінився ринок за рік

У десятці найпопулярніших автомобільних брендів в Україні відбулися зміни. Також за I квартал 2023 року вперше змінився лідер з продажів.

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За I квартал 2023 року в Україні купили 11,2 тисячі нових автомобілів, що на 0,05% більше, ніж за той же період минулого року. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Усього за перші три місяці року нові автомобілі зайняли частку 22%. У I кварталі 2022 року вона становила 14%. Втім, слід зазначити, що після початку російського повномасштабного вторгнення реєстрацію авто тимчасово зупинили.

За перший квартал 2023 року змінилися позиції багатьох автомобільних брендів на ринку нових авто. Renault вперше поступилися лідерством компанії Toyota, яка збільшила продажі на чверть.

З десятки лідерів уперше за довгий час вибули Chery, Mitsubishi, Nissan та Peugeot. Їхні місця зайняли BMW, Suzuki, Mazda та Lexus.

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Топ 10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні за I квартал 2023 року:

Toyota — 1739 авто (+25%). Renault — 1059 авто (-36%). Volkswagen — 945 авто (+72%). Skoda — 909 автомобілів (+34%). BMW — 856 автомобілів (+180%). Mercedes-Benz — 684 авто (+97%). Hyundai — 662 авто (-0,2%). Suzuki — 563 авто (+147%). Mazda — 469 автомобілів (+60%). Lexus — 389 авто (+232%).

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли середню вартість нових автомобілів в Україні, Європі та США.