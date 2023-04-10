В Украине стали чаще покупать новые автомобили: как изменился рынок за год

В десятке самых продаваемых автомобильных брендов в Украине произошли изменения. Также за I квартал 2023 года впервые сменился лидер продаж.

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За I квартал 2023 года в Украине купили 11,2 тысячи новых автомобилей, что на 0,05% больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

Всего за первые три месяца года новые автомобили заняли долю в 22%. В I квартале 2022 года она составляла 14%. Впрочем, следует отметить, что после начала полномасштабного российского вторжения регистрацию авто временно остановили.

За I квартал 2023 года изменились позиции многих автомобильных брендов на рынке новых авто. Renault впервые уступили лидерство компании Toyota, которая увеличила продажи на четверть.

Из десятки лидеров впервые за долгое время выбыли Chery, Mitsubishi, Nissan и Peugeot. Их места заняли BMW, Suzuki, Mazda и Lexus.

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ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в Украине за I квартал 2023 года:

Toyota — 1739 авто (+25%). Renault — 1059 авто (-36%). Volkswagen — 945 авто (+72%). Skoda — 909 авто (+34%). BMW — 856 авто (+180%). Mercedes-Benz — 684 авто (+97%). Hyundai — 662 авто (-0,2%). Suzuki — 563 авто (+147%). Mazda — 469 авто (+60%). Lexus — 389 авто (+232%).

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили среднюю стоимость новых автомобилей в Украине, Европе и США.