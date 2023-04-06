Эксперты сравнили среднюю стоимость новых автомобилей в Украине, Европе и США

По словам экспертов, повышение стоимости автомобилей связано с усложнением цепочек поставок и инфляцией. Во многих странах цены на авто продолжают расти.

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Эксперты заявили, что в Украине, Европе и США продолжает повышаться средняя стоимость новых автомобилей. Об этом рассказали на сайте Autoconsulting.

В Toyota считают, что в США средняя стоимость авто скоро перешагнет отметку в $50 000. Похожая тенденция также наблюдается в Украине и Европе.

В США наблюдается высокий спрос на новые автомобили. В 2023 году он снова превысит предложение. По подсчетам, около 6 млн потенциальных клиентов не смогут купить авто из-за слишком высоких цен и нехватки поставок.

Цены на новые автомобили растут и в Европе. Там с 2017 по 2022 год средняя стоимость авто повысилась почти на 19%.

В Германии средние цены на авто в 2022 году составляли $57 800. При этом цены продолжают расти.

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В Украине автомобили также дорожают. В первом квартале 2023 года средняя стоимость достигла отметки в $37 000.

Эксперты отметили, что на цены влияют усложнение цепочек поставок, а также инфляция. Она вызвана ростом стоимости сырья для производства.

Вероятнее всего, цены на новые автомобили снизятся в ближайшем будущем. Покупатели смогут ощутить это не раньше 2024 года.

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