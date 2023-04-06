В лидерах — электрокары: названы лучшие автомобили в мире за 2023 год (фото)

В нынешнем году большинство наград конкурса World Car of the Year собрали электромобили. Лишь один из лауреатов премии оснащен бензиновым мотором.

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На автошоу в Нью-Йорке объявили лауреатов конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023"). Второй год подряд победителем становится модель Hyundai. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Kia EV6 GT стал лучшим спортивным авто 2023 года Фото: Kia

Лучший автомобиль 2023 года – электромобиль Hyundai Ioniq 6. В голосовании он обошел кроссоверы BMW X1 и Kia Niro. К тому же, Hyundai Ioniq 6 – еще и лучший электромобиль года, а также получил награду за дизайн.

Lucid Air победил в сегменте представительских авто Фото: Lucid Motors

Родственник Ioniq 6, Kia EV6 GT, признан лучшим спортивным авто года – он опередил бензиновые Nissan Z и Toyota GR Corolla.

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В сегменте роскошных авто также победил электрокар – Lucid Air смог обойти BMW 7 Series и Genesis G90. Лучшее городское авто 2023 года – новый кроссовер Citroen C3, победивший Volkswagen Taigo и ORA Funky Cat. Это единственный победитель с бензиновым мотором, хотя электрическая версия у модели также есть.

Citroen C3 стал лучшим городским авто Фото: Citroen

Премия World Car of the Year вручается с 2005 года. Лучшие авто года определяет своим голосованием жюри из 100 автожурналистов, представляющих 24 страны мира. В прошлом году победителем стал кроссовер Hyundai Ioniq 5.

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