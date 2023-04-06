У лідерах — електрокари: названо найкращі автомобілі у світі за 2023 рік (фото)
Нинішнього року більшість нагород конкурсу World Car of the Year зібрали електромобілі. Лише один із лауреатів премії оснащений бензиновим двигуном.
На автошоу в Нью-Йорку оголосили лауреатів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року"). Другий рік поспіль переможцем стає модель Hyundai. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.
Кращий автомобіль 2023 — електромобіль Hyundai Ioniq 6. У голосуванні він обійшов кросовери BMW X1 та Kia Niro. До того ж Hyundai Ioniq 6 — ще й найкращий електромобіль року, а також отримав нагороду за дизайн.
Родич Ioniq 6, Kia EV6 GT, визнаний найкращим спортивним авто року — він випередив бензинові Nissan Z та Toyota GR Corolla.
У сегменті розкішних авто також переміг електрокар Lucid Air зміг обійти BMW 7 Series і Genesis G90. Найкраще міське авто 2023 — новий кросовер Citroen C3, який переміг Volkswagen Taigo і ORA Funky Cat. Це єдиний переможець з бензиновим мотором, хоча електричну версію модель також має.
Премія World Car of the Year вручається з 2005 року. Найкращі авто року визначає своїм голосуванням журі зі 100 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Торік переможцем став кросовер Hyundai Ioniq 5.
Раніше Фокус повідомляв, що названо найкращі авто 2023 року для жінок.
Також ми писали, що Hyundai готують недорогого конкурента BMW X6.