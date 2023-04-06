Експерти порівняли середню вартість нових автомобілів в Україні, Європі та США

За словами експертів, підвищення вартості автомобілів пов'язане з ускладненням ланцюжків постачання та інфляцією. У багатьох країнах ціни на авто продовжують зростати.

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Експерти заявили, що в Україні, Європі та США продовжує підвищуватись середня вартість нових автомобілів. Про це розповіли на сайті Autoconsulting.

У Toyota вважають, що в США середня вартість авто скоро перевищить позначку $50 000. Схожа тенденція також спостерігається в Україні та Європі.

У США спостерігається високий попит на нові автомобілі. У 2023 році він знову перевищить пропозицію. За підрахунками, близько 6 млн потенційних клієнтів не зможуть купити авто через занадто високі ціни та брак поставок.

Ціни на нові автомобілі зростають і в Європі. Там з 2017 по 2022 рік середня вартість авто підвищилася майже на 19%.

У Німеччині середні ціни на авто у 2022 році становили $57 800. При цьому ціни продовжують зростати.

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В Україні автомобілі також дорожчають. У першому кварталі 2023 року середня вартість досягла позначки $37 000.

Експерти зазначили, що на ціни впливають ускладнення ланцюжків постачання, а також інфляція. Вона викликана зростанням вартості сировини для виробництва.

Найімовірніше, ціни на нові автомобілі знизяться найближчим часом. Покупці зможуть це відчути не раніше 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку оголосили лауреатів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року").