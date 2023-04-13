Китай став найбільшим авторинком у 2022 році: статистика глобальних продажів

Глобальний продаж нових автомобілів у 2022 році знизився на 1,4% порівняно з 2021 роком. При цьому деяким країнам вдалося збільшити поставки транспортних засобів.

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Всесвітня організація автовиробників підбила підсумки щодо глобальних продажів автомобілів у 2022 році. Про це повідомили на сайті OICA.

У 2022 році глобальні продажі нових автомобілів знизилися на 1,4% порівняно з 2021 роком. Всього за рік вдалося реалізувати 81,6 млн транспортних засобів.

Легкові автомобілі зайняли найбільшу частку у глобальних продажах — за рік було продано близько 57,5 млн екземплярів. Це на 2% більше, ніж за 2021 рік.

Також у 2022 році було поставлено 24,1 млн одиниць комерційних авто. Цей показник знизився на 8% порівняно з 2021 роком.

Найбільшим авторинком у світі за підсумками 2022 року став Китай. Там було поставлено 26,9 млн автомобілів, що на 2% більше, ніж у 2021 році.

Друге місце з продажу зайняли США. Штатам вдалося реалізувати майже 14,2 млн автомобілів (-7,6%).

Індія розташувалася на третьому місці з продажу автомобілів. За 2022 рік було поставлено 4,7 млн одиниць (+26%).

Четверте місце дісталося Японії. Там за минулий рік реалізували 4,2 млн автомобілів (-5,6%).

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До п'ятірки лідерів увійшла й Німеччина. У цій країні поставили понад 2,9 млн авто.

Раніше Фокус писав, що Toyota готує нове сімейство преміальних автомобілів Crown, до якого увійдуть чотири моделі.