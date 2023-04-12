В Volkswagen назвали устаревшими автомобили с ДВС: Porsche не согласны с этим

К 2030 году 80% автомобилей Volkswagen станут электрокарами. В это время Porsche производят климатически нейтральное топливо, которое "продлит жизнь" автомобилям с ДВС.

Related video

Глава Volkswagen Томас Шефер заявил, что автомобили с ДВС являются "ненужным шумом", поэтому бренд полностью перейдет на производство электромобилей. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Шефер отметил, что серийная версия электромобиля ID.2all получит начальный ценник менее 25 тысяч евро. Еще через несколько лет появятся и более дешевые модели.

Электрокар Volkswagen e-up! будет снят с производства в середине 2024 года. Причина состоит в устаревшей платформе, которая вскоре перестанет соответствовать современным нормам безопасности.

Глава Volkswagen высказался и про климатически нейтральное топливо, которое позволит сохранить автомобили с двигателем внутреннего сгорания в Европе после 2035 года. По его словам, эпоха ДВС в скором времени закончится, поэтому в этом нет необходимости.

Шефер поделился, что к 2030 году 80% автомобилей Volkswagen станут электрокарами. К 2033 году бренд планирует полностью перейти на производство моделей на электротяге.

Важно

Электрический преемник Volkswagen Passat полностью рассекречен до премьеры (фото)

"Зачем тратить целое состояние на старые технологии вроде автомобилей с ДВС, если они на самом деле не приносят вам никакой пользы?", — сказал Шефер.

В Porsche относятся к климатически нейтральному топливу по-другому. Бренд уже наладил его производство на своем заводе в Чили.

Porsche намерены сохранить автомобили с ДВС после 2035 года. Тем не менее бренд также станет выпускать больше электромобилей начиная с 2025 года.

Ранее Фокус писал, что Porsche совместно с чилийской компанией Highly Innovative Fuels наладили производство синтетического топлива.