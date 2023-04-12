У Volkswagen назвали застарілими автомобілі з ДВЗ: Porsche не згодні з цим

До 2030 року 80% автомобілів Volkswagen стануть електрокарами. У цей час Porsche виробляють кліматично нейтральне паливо, яке "продовжить життя" автомобілям з ДВЗ.

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Голова Volkswagen Томас Шефер заявив, що автомобілі з ДВЗ є "непотрібним шумом", тож бренд повністю перейде на виробництво електромобілів. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Шефер зазначив, що серійна версія електромобіля ID.2all отримає початковий цінник менше ніж 25 тисяч євро. Ще через кілька років з'являться дешевші моделі.

Електрокар Volkswagen e-up! буде знято з виробництва у середині 2024 року. Причина полягає у застарілій платформі, яка незабаром перестане відповідати сучасним нормам безпеки.

Голова Volkswagen висловився й про кліматично-нейтральне паливо, яке дозволить зберегти автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння в Європі після 2035 року. За його словами, епоха ДВЗ незабаром закінчиться, тому в цьому немає потреби.

Шефер поділився, що до 2030 року 80% автомобілів Volkswagen стануть електрокарами. До 2033 бренд планує повністю перейти на виробництво моделей на електротязі.

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"Навіщо витрачати цілий стан на старі технології на кшталт автомобілів з ДВЗ, якщо вони насправді не приносять вам жодної користі?", — сказав Шефер.

Porsche ставляться до кліматично нейтрального палива по-іншому. Бренд уже налагодив його виробництво на своєму заводі у Чилі.

Porsche мають намір зберегти автомобілі з ДВЗ після 2035 року. Проте бренд також випускатиме більше електромобілів починаючи з 2025 року.

Раніше Фокус писав, що Porsche спільно з чилійською компанією Highly Innovative Fuels налагодили виробництво синтетичного палива.