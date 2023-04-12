Електричний наступник Volkswagen Passat повністю розсекречений до прем'єри (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.7 змінить автомобіль Passat. Модель D-класу оснащена 204-сильним мотором, а її запас ходу досягне 700 км.

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В інтернет потрапили фото Volkswagen ID.7. Електричний седан D-класу презентують 18 квітня на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Volkswagen ID.7 — серійна версія концепт-кара ID.Aero. Він стане наступником седана VW Passat, адже його вже зняли з виробництва, а нове покоління популярної моделі запропонують виключно в кузові універсал.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Електромобіль Volkswagen ID.7 візуально мало відрізняється від власного прототипу. В нього обтічний дизайн із похилим аркоподібним дахом і висока віконна лінія. Розкосі фари з'єднані діодною вставкою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Новий Volkswagen ID.7 побудований на електричній платформі МЕВ. За габаритами він трохи більший за Passat.

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Розміри Volkswagen ID.7 2023:

довжина — 4956 мм;

ширина — 1862 мм;

висота — 1537 мм;

колісна база — 2965 мм;

маса — 2122 кг.

У салоні привертає увагу мініатюрний щиток приладів Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.7 показали раніше на офіційних фото. Відомо, що седан отримає вузьку віртуальну панель приладів, великий 15-дюймовий тачскрин і проєкцію на лобове скло з функцією доповненої реальності.

Запас ходу Volkswagen ID.7 досягне 700 км Фото: CarNewsChina

Седан дебютує з 204-сильною задньопривідною версією з батареєю на 82 кВт∙год. Його максимальну швидкість обмежать на 155 км/год, а запас ходу сягне 700 км. Ціна Volkswagen ID.7 становитиме близько 55 000 доларів.

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