Электрический преемник Volkswagen Passat полностью рассекречен до премьеры (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.7 сменит седан Passat. Модель D-класса оснащена 204-сильным мотором, а ее запас хода достигнет 700 км.

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В интернет попали фото Volkswagen ID.7. Электрический седан D-класса презентуют 18 апреля на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Volkswagen ID.7 – серийная версия концепт-кара ID.Aero. Он станет преемником седана VW Passat, ведь его уже сняли с производства, а новое поколение популярной модели предложат исключительно в кузове универсал.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Электромобиль Volkswagen ID.7 визуально мало отличается от своего прототипа. У него обтекаемый дизайн с покатой аркообразной крышей и высокая оконная линия. Раскосые фары соединены диодной вставкой, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Новый Volkswagen ID.7 построен на электрической платформе МЕВ. По габаритам он несколько крупнее Passat.

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Размеры Volkswagen ID.7 2023:

длина – 4956 мм;

ширина – 1862 мм;

высота – 1537 мм;

колесная база – 2965 мм;

масса – 2122 кг.

В салоне обращает на себя внимание миниатюрный щиток приборов Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.7 показали ранее на официальных фото. Известно, что седан получит узкую виртуальную панель приборов, большой 15-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло с функцией дополненной реальности.

Запас хода Volkswagen ID.7 достигнет 700 км Фото: CarNewsChina

Седан дебютирует с 204-сильной заднеприводной версии с батареей на 82 кВт∙ч. Его максимальную скорость ограничат на 155 км/ч, а запас хода достигнет 700 км. Цена Volkswagen ID.7 составит около 55 000 долларов.

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