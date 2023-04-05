Самый большой кроссовер Volkswagen получил версию для бездорожья (фото)

Volkswagen Atlas Peak Edition получил защитный обвес и внедорожную резину, а его клиренс увеличен. Кроссовер оснащен тяговитым 273-сильным турбомотором.

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Линейку обновленного Volkswagen Atlas 2023 пополнила модификация повышенной проходимости Peak Edition. Ее презентация состоится сегодня на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.

Кроссовер получил 18-дюймовые внедорожные шины и обвес

Самый большой кроссовер Volkswagen подготовили к бездорожью. Ему незначительно увеличили клиренс, заменили бамперы и добавили защитный пластиковый обвес с серебристыми вставками. Кроме того, появились черные 18-дюймовые литые диски с внедорожной резиной.

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Для VW Atlas Peak Edition предложат особые оттенки серого и зеленого цветов кузова, а хромированные детали заменены черными. Салон отделан износостойким кожзаменителем с контрастной прострочкой, а на полу появились новые прорезиненные коврики. Стандартными являются виртуальная панель приборов и 12-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Салон отделан кожзаменителем Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Atlas Peak Edition оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 273 л. с. Кроссовер получил 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

Ранее Фокус сообщал, Volkswagen готовит электрические внедорожники и пикапы под брендом Scout.

Также мы писали, что что Volkswagen вскоре полностью откажется от бензиновых и дизельных авто.