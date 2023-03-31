Volkswagen готовит электрические внедорожники под брендом из 60-х: первые подробности

Автомобили Scout будут построены на совершенно новой платформе для электромобилей. Бренд готовит сразу две модели — внедорожник и пикап.

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Volkswagen Group возрождает культовый бренд Scout в виде электрических внедорожника и пикапа. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Новые модели Scout будут производиться на заводе в США в начале 2025 года. Пока Volkswagen Group не предоставили подробности об электрических внедорожнике и пикапе, но в интернет просочилась некоторая информация о новинках.

Автомобили Scout будут ориентированы на бездорожье. Они могут стать конкурентами электромобилям Rivian.

Scout получит стильную внешность Фото: Motor1.com

Новые модели будут отличаться квадратной формой кузова с минимальными свесами спереди и сзади. У них будет короткая колесная база, что улучшит их возможности на бездорожье.

Дизайн внедорожников Scout вдохновлен оригинальным International Harvester Scout с современными элементами. Художники уже представили внешность новых электромобилей.

Современные модели Scout вдохновлены классическим внедорожником International Harvester Scout Фото: Wikipedia

Интересно то, что Scout будут использовать совершенно уникальную платформу, разработанную специально для бездорожья. Эту информацию подтвердил генеральный директор Volkswagen Скотт Кио.

Автомобили оснастят несколькими силовыми установками на выбор. Будут предложены как версии с двумя электромоторами, так и трех- и четырехмоторные модификации.

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По слухам, Scout получат блокируемый задний дифференциал и длинноходную подвеску. Ожидаемый запас хода на одном заряде — более 600 км.

Стоимость новых электрических внедорожников также пока остается в секрете. Ожидается, что начальная цена составит около 40 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали новые тизеры электрического внедорожника Scout.