Volkswagen готує електричні позашляховики під брендом із 60-х: перші подробиці

Автомобілі Scout будуть побудовані на новітній платформі для електромобілів. Бренд готує одразу дві моделі – позашляховик та пікап.

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Volkswagen Group відроджує культовий бренд Scout у вигляді електричних позашляховика та пікапа. Про це повідомили на сайті Motor1.

Нові моделі Scout будуть вироблятися на заводі США на початку 2025 року. Поки Volkswagen Group не надали подробиці про електричні позашляховик і пікап, але в інтернет просочилася деяка інформація про новинки.

Автомобілі Scout будуть орієнтовані на бездоріжжя. Вони можуть стати конкурентами для електромобілів Rivian.

Scout отримає стильну зовнішність Фото: Motor1.com

Нові моделі відрізнятимуться квадратною формою кузова з мінімальними звисами спереду та ззаду. У них буде коротка колісна база, що покращить їхні можливості на бездоріжжі.

Дизайн позашляховиків Scout натхненний оригінальним International Harvester Scout із сучасними елементами. Дизайнери вже представили зовнішність нових електромобілів.

Сучасні моделі Scout надихнуті класичним позашляховиком International Harvester Scout Фото: Wikipedia

Цікаво те, що Scout будуть використовувати унікальну платформу, розроблену спеціально для бездоріжжя. Цю інформацію підтвердив генеральний директор Volkswagen Скот Кіо.

Автомобілі оснастять кількома силовими установками на вибір. Будуть запропоновані як версії з двома електромоторами, так і три- та чотиримоторні модифікації.

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За чутками, Scout отримають заблокований задній диференціал і довгохідну підвіску. Очікуваний запас ходу на одному заряді — понад 600 км.

Вартість нових електричних позашляховиків також поки що залишається в секреті. Очікується, що початкова ціна становитиме близько 40 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що в інтернет потрапили нові тизери електричного позашляховика Scout.