Volkswagen будет выпускать только электрокары: назвали последнюю модель авто с ДВС

Volkswagen с 2025 года будет выпускать только автомобили на электротяге. От некоторых моделей решили избавиться, так как их выпуск невыгодный.

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Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер подтвердил, что бренд с 2025 года сосредоточится на производстве только электромобилей. Последним авто с ДВС станет компактный кроссовер T-Roc нового поколения.

Стоит отметить, что Volkswagen все еще будут выпускать бензиновые и дизельные авто после 2025 года. Одной из таких моделей станет новый кроссовер Tiguan, который представят в 2024 году.

От некоторых моделей решили избавиться. Например, небольшой хэтчбек Polo вскоре исчезнет из модельного ряда бренда. Его заменит серийная версия концепта ID.2all.

Популярный хэтчбек Golf в 2024 году будет обновлен. Модель следующего поколения станет полностью электрической.

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Шефер отметил, что концепт ID.2all отображает дальнейшее направление бренда. По его словам, модельный ряд в будущем будет ориентироваться на этот электромобиль.

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