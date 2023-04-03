Volkswagen випускатиме лише електрокари: назвали останню модель авто з ДВЗ

Volkswagen з 2025 року випускатиме лише автомобілі на електротязі. Від деяких моделей вирішили позбутися тому, що їх випуск невигідний.

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Volkswagen припинить випускати нові автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння після 2025 року. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Генеральний директор Volkswagen Томас Шефер підтвердив, що бренд з 2025 року зосередиться на виробництві лише електромобілів. Останнім авто з ДВЗ стане компактний кросовер T-Roc нового покоління.

Варто зазначити, що Volkswagen все ще випускатиме бензинові та дизельні авто після 2025 року. Однією з таких моделей стане новий кросовер Tiguan, який представлять у 2024 році.

Від деяких моделей вирішили позбутися. Наприклад, невеликий хетчбек Polo незабаром зникне з модельного ряду бренду. Його замінить серійна версія концепту ID.2all.

Популярний хетчбек Golf у 2024 році буде оновлено. Модель наступного покоління стане повністю електричною.

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Шефер зазначив, що концепт ID.2all відображає подальший напрямок бренду. За його словами, модельний ряд у майбутньому орієнтуватиметься на цей електромобіль.

Раніше Фокус писав, що у Volkswagen розкрили подробиці нового Passat B9.