Найбільший кросовер Volkswagen отримав версію для бездоріжжя (фото)

Volkswagen Atlas Peak Edition отримав захисне обваження та позашляхову гуму, а його кліренс збільшений. Кросовер оснащений тяговитим 273-сильним турбомотором.

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Лінійку оновленого Volkswagen Atlas 2023 доповнила модифікація підвищеної прохідності Peak Edition. Її презентація відбудеться сьогодні на автошоу у Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

Кросовер отримав 18-дюймові позашляхові шини та обвіс

Найбільший кросовер Volkswagen підготували до бездоріжжя. Йому трохи збільшили кліренс, замінили бампери і додали захисний пластиковий обвіс із сріблястими вставками. Крім того, з'явилися чорні 18-дюймові диски з позашляховою гумою.

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Для VW Atlas Peak Edition запропонують спеціальні відтінки сірого та зеленого кольорів кузова, а хромовані деталі замінені чорними. Салон оброблений зносостійким шкірозамінником з контрастним простроченням, а на підлозі з'явилися нові гумові килимки. Стандартними є віртуальна панель приладів та 12-дюймовий тачскрин мультимедіа.

Салон оздоблений шкірозамінником Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Atlas Peak Edition оснащений 2,0-літровим турбомотором потужністю 273 к. с. Кросовер отримав 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, Volkswagen готує електричні позашляховики та пікапи під брендом Scout.

Також ми писали, що Volkswagen незабаром повністю відмовиться від бензинових та дизельних авто.