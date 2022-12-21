У Porsche розпочали випуск інноваційного екопалива: воно може замінити звичний бензин

Синтетичне паливо дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2. У компанії впевнені, що зможуть продовжити життя ДВЗ ще кілька років.

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Porsche спільно з чилійською компанією Highly Innovative Fuels розпочала виробництво синтетичного палива. У компанії розповіли, що його рівень викидів майже дорівнює нулю. Подробиці про нове паливо розповіли у пресслужбі бренду.

У Porsche не збираються відмовлятися від авто з ДВЗ. Щоб зберегти життя звичним двигунам, у компанії хочуть використовувати синтетичне паливо eFuel, яке виходить у процесі хімічного синтезу води та діоксиду вуглецю. Водночас енергію для виробництва одержують від вітряних генераторів.

[ + – ] Підприємство живлять електроенергією вітрогенератори Фото: Porsche

"Porsche прагне подвійного шляху: електромобілі та eFuel. Використання eFuel знижує викиди CO2. Якщо розглядати транспортний сектор загалом, промислове виробництво синтетичного палива має продовжувати розвиватися у всьому світі. З пілотним заводом eFuel Porsche відіграє провідну роль у цьому розвитку", — поділилася членкиня виконавчої ради із закупівель Porsche AG Барбара Френкель.

У Porsche упевнені, що потенціал eFuel величезний. Зараз у світі на дорогах їздять понад 1,3 мільярда авто з ДВЗ. Не всі їхні власники готові перейти на електрокари, тож створення екологічного палива може стати розв'язанням глобальної проблеми.

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Спочатку компанія планує випускати приблизно 130 тисяч літрів eFuel на рік. Паливо перевірять у гоночній серії Porsche Mobil 1 Supercup, а також у центрах майстерності водія Porsche Experience Center. До планів Porsche входить збільшення виробництва палива до 55 млн літрів на рік до 2025 року.

Автовиробник уже витратив понад $100 млн на розробку та виробництво синтетичного палива. Тільки у квітні 2022 року в компанію HIF Global LLC було інвестовано $75 млн.

Раніше Фокус повідомляв, що раритетний Porsche 911 Targa продали на аукціоні за 1,149 млн доларів.