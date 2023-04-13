Сучасні автомобілі стали рекордно потужними та економічними — дослідження

Споживання палива новими автомобілями у середньому знизилося на 32% порівняно з показником 2004 року. Також сучасні авто стали потужнішими та екологічнішими.

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Сучасні автомобілі стали такими потужними, екологічними та економними, як ніколи раніше. Про це повідомили на сайті EPA.

Агентство з охорони навколишнього середовища США опублікувало звіт про автомобільні тенденції за 2022 рік. Там сказано, що автомобілі стали набагато потужнішими та екологічнішими, ніж роками раніше.

Експерти зазначили, що більшість сучасних моделей значно покращили показники паливної економічності та знизили викиди вуглекислого газу. За їхніми словами, автомобілі зараз надзвичайно ефективні.

Середнє споживання палива новими автомобілями знизилось на 32% порівняно з показником 2004 року. Середній показник викидів CO2 знизився на 25%. Середня потужність сучасних моделей збільшилась на 20%.

Експерти зазначили, що автомобільна галузь могла б ще більше поліпшити ці показники, якби виробники не стали відмовлятися від седанів і мінівенів. Ці два типи авто демонстрували найшвидше покращення характеристик.

У звіті згадується, що концерн Stellantis публікує найвищі показники викидів CO2 з найнижчими показниками економії палива серед основних виробників. У цей час Tesla зайняла перше місце за економністю та низьким рівнем викидів.

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Виробники стали додавати у свої нові моделі якнайбільше технологій, включаючи систему "старт-стоп" та деакцивацію деяких циліндрів під час їзди. Одним з найпопулярніших типів автомобілів залишаються Plug-In гібриди із середньою потужністю 300 к.с.

Раніше Фокус писав, що глава Volkswagen Томас Шефер назвав автомобілі з ДВС "непотрібним шумом".