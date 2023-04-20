У Києві сталася масова ДТП за участю восьми автомобілів (фото)
Внаслідок ДТП автомобілі отримали незначні пошкодження кузова. На щастя, ніхто не отримав серйозних травм.
У Печерському районі Києва 20 квітня сталася масова ДТП за участю восьми автомобілів. Про це повідомили на сайті kyiv24.news.
ДТП сталася на бульварі Лесі Українки, у бік метро "Печерська" від "Дружби народів". Спершу зіткнулися п'ять автомобілів, але пізніше їхня кількість зросла до восьми.
Одна з учасниць ДТП розповіла, що інцидент трапився з вини двох водіїв BMW. Вони намагалися переїхати у сусідню смугу на великій швидкості, через що інші учасники руху не встигли вчасно загальмувати.
Внаслідок ДТП автомобілі отримали незначні пошкодження кузова. Серед пошкоджених авто є два кросовери BMW X4 та X6, водії яких, за попередньою інформацією, і призвели до масового зіткнення.Важливо
Відомо, що ніхто з учасників інциденту не отримав травм. Поліцейські наразі з'ясовують усі обставини ДТП.
Раніше Фокус писав, що районний суд міста Запоріжжя вперше визнав пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, винним у ДТП.
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