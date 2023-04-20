В Киеве произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей (фото)

В результате ДТП автомобили получили незначительные повреждения кузова. К счастью, никто не получил серьезные травмы.

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В Печерском районе Киева 20 апреля произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом рассказали на сайте kyiv24.news.

ДТП произошло на бульваре Леси Украинки, в сторону метро "Печерская" от "Дружбы народов". Сперва столкнулись пять автомобилей, но позже их количество возросло до восьми.

В ДТП пострадали два премиальных кроссовера Фото: kyiv.24

Одна из участниц ДТП рассказала, что инцидент произошел по вине двух водителей BMW. Они пытались перестроиться соседнюю полосу на большой скорости, из-за чего другие участники движения не успели вовремя затормозить.

По словам одной из участниц ДТП, инцидент произошел по вине двух водителей BMW Фото: kyiv.24

В результате ДТП автомобили получили незначительные повреждения кузова. Среди пострадавших авто есть два кроссовера BMW X4 и X6, водители которых, по предварительной информации, и привели к массовому столкновению.

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Известно, что никто из участников инцидента не получил травм. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее Фокус писал, что районный суд города Запорожье впервые признал пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, виновным в ДТП.

Также мы сообщали, что в Киевской области на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП.