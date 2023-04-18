Наводнение в Киеве: владелец кабриолета Volkswagen ловил рыбу прямо из авто (фото)
Украинец на Volkswagen Eos заехал прямо в воду и поставил спиннинг в салон кабриолета. Рыбак привлек всеобщее внимание.
Наводнение в Украине не всем принесло проблемы – некоторые граждане пытаются найти в стихии положительные моменты. Так, в Киеве автомобилист решил ловить рыбу прямо из своего кабриолета Volkswagen Eos. Об этом сообщает "Автоцентр".
Экстравагантного рыбака заметили возле столичного Северного моста. Поскольку уровень воды в Киеве поднялся на несколько метров, то парковка на заезде на Труханов остров оказалась подтопленной и можно ловить рыбу прямо оттуда.Важно
Украинец на Volkswagen Eos заехал прямо в воду, опустил крышу и откинул спинку переднего сиденья. Спиннинг он поставил прямо в салон авто, а упором для него стала рама лобового стекла.
Пока неизвестно, какой был улов у рыбака, однако по фото видно, что Volkswagen Eos и его владелец привлекли всеобщее внимание. Нашлось немало желающих сфотографировать рыбацкое авто. Впрочем, повторить трюк больше никто не решился.
Напомним, что по прогнозам наводнение в Киеве достигнет своего пика 22 апреля, так что не исключено, что подобная рыбалка в Киеве может повториться.
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