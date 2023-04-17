Наводнение в Киеве: в КГГА рассказали, когда в столице будет особенно опасно (карта)

Во вторник, 18 марта, в столице и Киевской области сохранится "оранжевый" уровень опасности. А своего пика половодье достигнет в субботу, 22 апреля.

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На этих выходных, в частности 22 апреля, в Киеве прогнозируют рекордный уровень поднятия воды. Об этом рассказал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в эфире телеканала "Киев" в понедельник, 17 апреля.

"Пик весенних паводков мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение в этом году увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами", — сказал чиновник.

Слова Ткачука подтверждают и синоптики "Гидрометцентра". Они прогнозируют продолжение масштабных паводков в северных регионах Украины.

Так, 17 апреля второй уровень опасности объявили в Киевский области и Киеве части Черниговской и Запорожской областей. По информации синоптиков в этих регионах в результате прохождения весеннего половодья через Киевскую ГЭС, в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будут затоплены участки садово-дачной застройки, а также приусадебные участки в ряде приречных населенных пунктов.

Во вторник, 18 апреля, в Киеве и Киевской области из-за подтопления сохраниться "оранжевый" уровень опасности Фото: Скриншот

Весеннее половодье: какая ситуация в Киеве сейчас

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА по состоянию на сейчас подтопленными остаются острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и частные участки в районе Осокорков.

В профильном ведомстве также проинформировали, что по состоянию на 17 апреля по городу Киеву нет аварийных подтоплений. Есть подтопление некоторых территорий. Но они почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях.

Напомним, 14 апреля Десна вышла из берегов и подтопила дома людей в Киевской области. Из села Погребы сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать двух взрослых людей, двоих детей и собаку, которых заблокировало в пределах их собственного домовладения в результате ночного разлива реки.

А 13 апреля стало известно, что в Киеве и области началось масштабное наводнение. Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский, Броварской районы и частные участки в столице.