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Украина

Потоп в Киевской области: Десна вышла из берегов и подтопила дома людей, — ГСЧС (фото)

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Фото: ГСЧС | За ночь Десна затопила более 10 участков

Спасателям удалось вывезти из зоны затопления четырех человек и собаку, работы по ликвидации ЧП продолжаются.

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В пятницу, 14 апреля, в Броварском районе Киевской области в результате повышения этой ночью уровня воды в реке Десна было подтоплено село Погребы. Об этом сообщается на официальном Facebook ГСЧС Украины.

По информации спасателей, сейчас сотрудники службы оказывают помощь пострадавшим жителям в зоне подтопления. В частности, сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать двух взрослых людей, двоих детей и собаку, которых заблокировало в пределах их собственного домовладения в результате ночного разлива Десны.

По информации ведомства, сейчас в селе Погребы затоплено более 10 приусадебных участков. Спасатели продолжают следить за уровнем воды и оказывать помощь местному населению.

потоп, броварский район, киевская область, затопление, гсчс Fullscreen
потоп, броварский район, киевская область, затопление, гсчс Fullscreen
потоп, броварский район, киевская область, затопление, гсчс Fullscreen
потоп, броварский район, киевская область, затопление, гсчс
потоп, броварский район, киевская область, затопление, гсчс
потоп, броварский район, киевская область, затопление, гсчс

Напомним, в четверг, 13 апреля, в некоторых районах Киевской области и в Киеве был объявлен II уровень опасности в связи с подтоплением участков вследствие весеннего половодья через Киевскую ГЭС. Большего всего пострадали Бориспольский, Вышгородский и Броварской районы области.

Также, 4 апреля в Краматорске в Донецкой области разбило дамбу, из-за чего увеличился выброс воды. Покинуть опасные районы людям помогали спасатели и полицейские.

В понедельник, 10 апреля, в одном из микрорайонов Гомеля в Беларуси из-за подтопления оказался поврежден водопровод, в связи с чем уровень воды в реке Сожа достиг критических 6,3 метра, а дома в садовом товариществе затопило по окна буквально за полчаса.