Потоп в Киевской области: Десна вышла из берегов и подтопила дома людей, — ГСЧС (фото)

Спасателям удалось вывезти из зоны затопления четырех человек и собаку, работы по ликвидации ЧП продолжаются.

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В пятницу, 14 апреля, в Броварском районе Киевской области в результате повышения этой ночью уровня воды в реке Десна было подтоплено село Погребы. Об этом сообщается на официальном Facebook ГСЧС Украины.

По информации спасателей, сейчас сотрудники службы оказывают помощь пострадавшим жителям в зоне подтопления. В частности, сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать двух взрослых людей, двоих детей и собаку, которых заблокировало в пределах их собственного домовладения в результате ночного разлива Десны.

По информации ведомства, сейчас в селе Погребы затоплено более 10 приусадебных участков. Спасатели продолжают следить за уровнем воды и оказывать помощь местному населению.

Напомним, в четверг, 13 апреля, в некоторых районах Киевской области и в Киеве был объявлен II уровень опасности в связи с подтоплением участков вследствие весеннего половодья через Киевскую ГЭС. Большего всего пострадали Бориспольский, Вышгородский и Броварской районы области.

Также, 4 апреля в Краматорске в Донецкой области разбило дамбу, из-за чего увеличился выброс воды. Покинуть опасные районы людям помогали спасатели и полицейские.

В понедельник, 10 апреля, в одном из микрорайонов Гомеля в Беларуси из-за подтопления оказался поврежден водопровод, в связи с чем уровень воды в реке Сожа достиг критических 6,3 метра, а дома в садовом товариществе затопило по окна буквально за полчаса.