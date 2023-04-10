"Дома затопило по окна": в Беларуси начался потоп из-за прорыва дамбы (фото)

В одном из микрорайонов Гомеля из-за подтопления оказался поврежден водопровод. Уровень воды в Соже (река в Гомельской области — ред.) по состоянию на 9 апреля достиг критических 6,3 метра.

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Под Гомелем ночью эвакуировал людей из затопленных домов из-за прорыва дамбы в одном из садовых товариществ, сообщает Областная организация ОСВОД 10 апреля.

Вода затопила дома с людьми и гаражи.

Под Гомелем прорвало дамбу — спасателям пришлось эвакуировать людей Фото: Соцсети

"Буквально за полчаса дома залило по окна. По тревоге на место выехали спасатели ОСВОДа, они помогли эвакуироваться людям с домашними животными", — говорится в сообщении.

Уровень воды в Соже (река в Гомельской области — ред.) по состоянию на 9 апреля достиг 6,3 метра, это всего на 20 см ниже уровня воды большого наводнения в регионе 2013 года.

В одном из микрорайонов Гомеля из-за подтопления оказался поврежден водопровод. По этому случаю в регионе организован пункт временного приема граждан, который сможет принять более 100 человек.

4 апреля в селе под Краматорском Донецкой области затопило около 260 домов на 30 улицах из-за сильных снегопадов. Спасены 3 человека — 2 женщины и 1 человек с ограниченными физическими возможностями. Еще 12 человек эвакуированы, из них 2 детей.

8 марта на территории РФ случилось три землетрясения за три часа.