Снегопады разрушили шлюз дамбы: в Краматорске затопило около 260 домов, — власти (фото)

Специалисты возводят заграждения из бетонных блоков, мешков с глиной и песком, чтобы остановить стихию. По данным ГСЧС, эвакуированы 12 человек, из них 2 детей.

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В селе Городещино города Краматорск Донецкой области затопило около 260 домов на 30 улицах. Об этом сообщил в Telegram 4 апреля глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Оперативная информация по чрезвычайному происшествию в поселке Краматорской территориальной громады. На одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды", — отметил он.

Власти пытаются координировать работы по минимизации последствий разлива, на месте работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы.

"Создаем бетонное ограждение и расчищаем русло реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов во временное жилье", — отчитался о работе Кириленко.

Потоп в Краматорске: спасатели эвакуируют людей

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области добавили, что в селе Городещино города Краматорска из-за разрушения шлюза затопило 51 частный жилой дом и 209 придомовых участков.

Спасены 3 человека — 2 женщины и 1 человек с ограниченными физическими возможностями. Еще 12 человек эвакуированы, из них 2 детей (девочка и мальчик) и 10 женщин, уточнила служба.

Специалисты проводят подомовые проверки с целью эвакуации людей. Возводятся заграждения в водосбросном шлюзе из бетонных блоков, мешков с глиной и песком.

Специалисты возводят заграждения в водосбросном шлюзе из бетонных блоков, мешков с глиной и песком

Также расчищается русло реки Бычок для минимизации последствий разлива воды. Мэр города Александр Гончаренко предположил, что шлюз разрушился из-за сильного мартовского снегопада.

"Сейчас главное — уменьшить поток воды, чтобы не дать стихии двигаться дальше. Ситуация сложная. Все службы привлечены", — прокомментировал чиновник.

Местные паблики пишут об отключении света в других селах Краматорска — в Ивановке, Марьевке и Жовтневом. Краматорский РЭС сообщает, что электроснабжение отключено по заявке ГСЧС в связи с паводком.

Напомним, что Краматорский горсовет 4 апреля рассказывал о разбитии дамбы в городе и увеличении выброса воды. Службы пытались снизить силу потока воды в месте прорыва.

Киевские власти 1 марта обещали сильный дождь в городе и возможные подтопления. А в конце июня прошлого года Киев затопило из-за сильного ливня. В Святошинском и Соломенском районах были затоплены улицы, а шквальный ветер повалил деревья.