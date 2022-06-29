Затоплены дома и автомобили: Киев во время масштабной грозы "ушел под воду" (фото, видео)

Наихудшая ситуация была в Святошинском и Соломенском районах столицы. Там вода затопила улицы, а шквальный ветер повалил деревья.

В среду, 29 июня, Киев затопило из-за масштабного ливня. Об этом сообщают гости и жители столицы в соцсетях.

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Самая плохая ситуация – в Святошинском и Соломенском районах города. Там вода затопила улицы, а шквальный ветер повалил деревья.

Под водой оказались даже автомобили. Журналист Александр Рудоманов опубликовал на личной странице в Фейсбуке фото, сделанное на улице Зодчих. На нем видно, как почти полностью ушел под воду серый легковой автомобиль.

Также подтопило жилые дома и магазины по просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана.

Работники "Киевавтодора" уже трудятся на местах подтоплений. В частности, дежурство бригад продолжается по ул. Елены Телиги, ул. Скляренко, на улицах возле ст. м. "Левобережная". К устранению последствий непогоды привлекли 24 единицы техники гидрослужбы.

Отметим, что синоптики накануне сообщали о грозах в Киеве и области. В регионе даже объявили желтый уровень опасности.

Напомним, в прошлом году в конце августа на Киев обрушилось ненастье с ливнями и грозами. Ливень накрыл Крещатик и НСК "Олимпийский", а также спровоцировал задержки в движении общественного транспорта.

Ранее Фокус публиковал кадры с яркими молниями, наблюдавшимися ночью в Киеве. Частотой ударов молний были удивлены даже пассажиры одного из самолетов, пролетавших над столицей.