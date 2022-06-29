Затоплено будинки та автомобілі: Київ під час масштабної грози "пішов під воду" (фото, відео)

Найгірша ситуація була у Святошинському та Солом'янському районах столиці. Там вода затопила вулиці, а шквальний вітер повалив дерева.

У середу, 29 червня, Київ затопило через масштабну зливу. Про це повідомляють гості та мешканці столиці в соцмережах.

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Найгірша ситуація — у Святошинському та Солом'янському районах міста. Там вода затопила вулиці, а шквальний вітер повалив дерева.

Під водою опинились навіть автомобілі. Журналіст Олександр Рудоманов опублікував на особистій сторінці у Фейсбуці фото, зроблене на вулиці Зодчих. На ньому видно, як майже повністю пішов під воду сірий легковий автомобіль.

Також підтопило житлові будинки та магазини на проспекті Леся Курбаса та на б-рі Ромена Роллана.

Працівники "Київавтодору" вже працюють на місцях підтоплень. Зокрема чергування бригад триває по вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, на вулицях біля ст. м. "Лівобережна". До усунення наслідків негоди залучили 24 одиниці техніки гідрослужби.

Зазначимо, що синоптики напередодні повідомляли про грози в Києві та області. В регіоні навіть оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, минулого року наприкінці серпня на Київ звалитися негода зі зливами та грозами. Злива накрила Хрещатик та НСК "Олімпійський", а також спровокувала затримки в русі громадського транспорту.

Раніше Фокус публікував кадри з яскравими блискавками, що спостерігалися вночі в Києві. Частотою ударів блискавок здивовані навіть пасажири одного з літаків, що пролітали над столицею.