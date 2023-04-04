"Увеличился выброс воды": в Краматорске прорвало дамбу, — горсовет (видео)

В городском совете объяснили, что повреждение конструкции связано со снегопадом. На месте работают службы, которые пытаются снизить поток воды.

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В Краматорске в Донецкой области разбило дамбу, из-за чего увеличился выброс воды. Над ликвидацией бедствия работают соответствующие службы. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.

"Мартовский снегопад продолжает творить беды — разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды", — написала пресс-служба горсовета.

Соответствующие службы сейчас пытаются снизить поток воды в месте прорыва.

Напомним, 3 апреля в Службе безопасности Украины сообщили о задержании женщины, завербованной сотрудником ФСБ. Местная жительница помогала оккупантам корректировать ракетные удары по больницам и общежитиям города. Подозреваемую задержали при выполнении очередного задания врага.

Сегодня, 4 апреля, гендиректор "Укрпошта" Игорь Смилянский сообщил о новой почтовой марке, посвященной победе группы Kalush на Евровидении. Запуск марки по всей Украине пройдет 10 апреля.

Также сегодня пресс-служба ДБР сообщила об обнаружении склада краденого у защитников Украины продовольствия. Приблизительно 3 тонны продуктов были спрятаны в Днепропетровской области, часть из них уже передали военным.

Ранее, 3 апреля, парламентарии зарегистрировали проект постановления об обращении в Кабмин по расторжению договора аренды Почаевской лавры с УПЦ МП. Ранее о вероятном выселении церкви из Почаева предупреждал глава МКИП Украины Александр Ткаченко.